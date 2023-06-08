Владелец компании «Аква-Сервис» скончался в Тобольске. Фото

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
«Ушел из жизни Николай Борисович Павлов генеральный директор ООО „Аква-Сервис“. Прощание состоится 9 июня 2023 года в церкви в 11:00», — сообщается в паблике «Типичный Тобольск».
По данным СБИС, в «Аква-Сервис» работает 27 человек, в 2021 году выручка организации составила 42 млн рублей. Чистая прибыль — почти 6 млн. Организация выполнила 54 госконтракта.
Вчера издание «Наш город» сообщало, что в Тюмени скончался создатель военно-патриотического клуба «БАРС».