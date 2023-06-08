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Владелец компании «Аква-Сервис» скончался в Тобольске. Фото

8 июня 2023, 14:19
Фото: Скрин паблика "Типичный Тобольск".

В Тобольске умер глава компании «Аква-Сервис»

В Тобольске скончался владелец компании «Аква-Сервис» Павлов Николай Борисович. Его фирма работает в сфере производства напитков уже 21 год.
«Ушел из жизни Николай Борисович Павлов генеральный директор ООО „Аква-Сервис“. Прощание состоится 9 июня 2023 года в церкви в 11:00», — сообщается в паблике «Типичный Тобольск».

По данным СБИС, в «Аква-Сервис» работает 27 человек, в 2021 году выручка организации составила 42 млн рублей. Чистая прибыль — почти 6 млн. Организация выполнила 54 госконтракта.

Вчера издание «Наш город» сообщало, что в Тюмени скончался создатель военно-патриотического клуба «БАРС».

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#Общество#Работа#Бизнес#Похороны#Тюменцы#Александр Мязин
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