В Тюменской области назначен новый уполномоченный по правам человека

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Такое решение приняли сегодня в ходе очередного заседания депутаты Тюменской областной Думы. За кандидатуру Олега Датских проголосовали 38 парламентариев, против — 1. Воздержавшихся нет.
«Назначить Датских Олега Эриковича на должность уполномоченного по правам человека в Тюменской области. Срок полномочий — пять лет», — говорится в решении, поддержанном депутатами.
По словам заместителя председателя Тюменской областной Думы Владимира Сысоева, у Олега Эриковича имеется большой профессиональный опыт — служба в полиции, управлении ФМС, жилищной инспекции.
«В Тюменской области очень много специфических проблем, которые нужно решать. Для нас очень важно чтобы были защищены права осужденных. Также важна оказанная им помощь для социализации. Желаю вам удачи на новом посту», — отметил Сысоев.
Ранее «Наш Город» писал, что уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев покинул свой пост 24 мая. Он проработал на этой должности 10 лет. На кресло уполномоченного по правам человека претендовали Олег Датских и бывший председатель комитета по делам национальностей Владислав Чернов.
В конце мая стало известно, что кандидатуру Датских согласовала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.