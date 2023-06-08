В Тюменской области назначен новый уполномоченный по правам человека

Ранее «Наш Город» писал, что уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев покинул свой пост 24 мая. Он проработал на этой должности 10 лет. На кресло уполномоченного по правам человека претендовали Олег Датских и бывший председатель комитета по делам национальностей Владислав Чернов.