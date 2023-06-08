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В тюменском озере массово погибла рыба. В чем причина?

8 июня 2023, 11:56
Фото: РЫБАЛКА в Тюменской области

В тюменском озере сварилась рыба

В тюменском озере Оброчное из-за жаркой погоды, стоявшей в регионе на протяжении двух недель, сварилась рыба.
Сюжет
Тюмень
Фото: РЫБАЛКА в Тюменской области
«Печальная картина на озере Оброчном. Каждый год одно и то же — судачки и щуки опять сварились. Белой рыбы не видать», — сообщили рыбаки в сообществе «Рыбалка в Тюменской области».

По словам тюменцев, мор рыбы произошел из-за отсутствия в воде кислорода. Горожане отметили, что с наступлением прохлады ситуация должна нормализоваться.

Ранее «Наш Город» писал, что о море рыбы в Туре (в районе Ембаево) в начале недели также сообщали очевидцы. В настоящее время по факту обнаружения мертвой рыбы на реке Тура проводится проверка.

Инспекторами Федерального агентства по рыболовству из Нижнеобского территориального управления осуществлен отбор проб воды, водных биологических ресурсов, донных отложений на предмет установления причин гибели рыбы.

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