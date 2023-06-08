В ТЦ Тюмени нашли большую партию подделок Apple на 25 млн рублей

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Ему грозит штраф в 200 тысяч рублей. По данным «РБК Тюмень», партию товара пытались реализовать в ТЦ областной столицы. Было найдено более семи тысяч чехлов, 50 адаптеров.
«В Тюмени обнаружили партию товаров „Apple“. Их продавали в торговых центрах областной столицы. Бизнесмену грозит тюремный срок и штраф до 200 000 рублей», — сообщили изданию представители тюменской таможни.
Ранее «Наш город» сообщал, что бизнесмен пытался провести через тюменскую таможню 4 млн мешков без оплаты пошлины.