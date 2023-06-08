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В ТЦ Тюмени нашли большую партию подделок Apple на 25 млн рублей

8 июня 2023, 10:41
Фото: 1MI

В Тюмени бизнесмен пытался сбыть тысячи подделок Apple на 25 млн рублей

Тюменские таможенники нашли у местного бизнесмена тысячи поддельных товаров Apple на 25 млн рублей.

Ему грозит штраф в 200 тысяч рублей. По данным «РБК Тюмень», партию товара пытались реализовать в ТЦ областной столицы. Было найдено более семи тысяч чехлов, 50 адаптеров.

«В Тюмени обнаружили партию товаров „Apple“. Их продавали в торговых центрах областной столицы. Бизнесмену грозит тюремный срок и штраф до 200 000 рублей», — сообщили изданию представители тюменской таможни.

Ранее «Наш город» сообщал, что бизнесмен пытался провести через тюменскую таможню 4 млн мешков без оплаты пошлины.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Бизнес
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