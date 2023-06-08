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В селе Абатское у «Магнита» сорвало крышу. Видео

8 июня 2023, 07:00
Фото: 1MI

В тюменском селе у «Магнита» сорвало ветром крышу

Ураганный ветер сорвал накануне крышу гипермаркета «Магнит», расположенного в селе Абатское. Видеоролик опубликовали местные жители в социальных сетях. О пострадавших не сообщается.
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Тюмень

В ночь с 7 на 8 июня по югу региона прошли дожди и грозы, наблюдалось усиление ветра до 18-23 м/с.

По данным синоптиков Тюменского ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», сегодня Тюменской области ожидаются в течение дня кратковременные дожди, местами грозы, ветер 6-11 метров в секунду с порывами до 14 м/с, температура воздуха +19…+24.

В пятницу, 9 июня, день пройдет при переменной облачности. Возможны осадки в виде дождя. Температура воздуха составит +7…+12 ночью и до +23 днем. Скорость ветра 6-11 м/с.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Тюмень#Тюменская область#Видео
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