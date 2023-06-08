В России планируют установить 659 новых быстрых зарядных станций для электромобилей

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
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Они дополнят уже существующие 4,4 тысячи станций. Однако представители отрасли считают, что даже это количество не будет достаточным для комфортного использования электрокаров, пишут Известия.
По словам экспертов, недостаток зарядных станций уже ощущается даже в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. С учетом роста популярности электромобилей, требуется значительное увеличение числа ЭЗС по всей стране. Представители отрасли считают, что в ближайшие три года количество зарядных станций должно быть увеличено до 18 тысяч.