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В России планируют установить 659 новых быстрых зарядных станций для электромобилей

8 июня 2023, 08:16
Минпромторг России объявил о планах установки 659 новых быстрых электрических зарядных станций (ЭЗС) для автомобилей в 32 регионах страны до конца 2023 года.

Они дополнят уже существующие 4,4 тысячи станций. Однако представители отрасли считают, что даже это количество не будет достаточным для комфортного использования электрокаров, пишут Известия.

По словам экспертов, недостаток зарядных станций уже ощущается даже в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. С учетом роста популярности электромобилей, требуется значительное увеличение числа ЭЗС по всей стране. Представители отрасли считают, что в ближайшие три года количество зарядных станций должно быть увеличено до 18 тысяч.

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