В России планируют установить 659 новых быстрых зарядных станций для электромобилей

По словам экспертов, недостаток зарядных станций уже ощущается даже в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. С учетом роста популярности электромобилей, требуется значительное увеличение числа ЭЗС по всей стране. Представители отрасли считают, что в ближайшие три года количество зарядных станций должно быть увеличено до 18 тысяч.