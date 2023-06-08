Тюменцам разрешили купаться еще в одном водоеме

Всего на сегодняшний день в Тюменской области исследовано 192 пробы воды поверхностных водоемов. В том числе 28 проб по санитарно-химическим показателям, 142 пробы по микробиологическим и вирусологическим показателям, 22 пробы по паразитологическим показателям. Также проверено 19 проб почвы (песка) в зонах рекреации. Проб, не отвечающих установленным требованиям, не выявлено.