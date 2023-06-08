Тюменцам разрешили купаться еще в одном водоеме

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Таким образом, безопасными признаны в Тюмени акватория озера Верхнее Кривое («Верхний бор»), акватория пруда Лесной, акватория пруда на территории центра восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь», акватория озера Андреевское (21 км Ялуторовского тракта), акватория озера Арсеньевское («Ребячья республика»), акватория озера Полушинское («Ребячья республика») и акватория озера Нижнее Кривое («Серебряный бор»).
Всего на сегодняшний день в Тюменской области исследовано 192 пробы воды поверхностных водоемов. В том числе 28 проб по санитарно-химическим показателям, 142 пробы по микробиологическим и вирусологическим показателям, 22 пробы по паразитологическим показателям. Также проверено 19 проб почвы (песка) в зонах рекреации. Проб, не отвечающих установленным требованиям, не выявлено.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень с 17 июня вернется жаркая погода. До конца этой недели среднесуточная температура воздуха составит +12…+22. Также ожидаются кратковременные дожди.