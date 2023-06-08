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Тюменскому водителю Porsche вынесли приговор из-за гибели молодой девушки

8 июня 2023, 12:10
Фото: 1MI

Водителю Porsche вынесли приговор из-за смерти молодой девушки из Тюмени

Нижнетавдинский райсуд вынес приговор водителю, из-за которого погибла женщина. Всё произошло на трассе Тюмень — Нижняя Тавда 5 февраля.

Водитель управлял машиной Porsche. Авария произошла из-за несоблюдения скоростного режима. Машина выехала на встречную полосу, на скользкой дороге водитель не справился с управлением.

«Мужчина вез на заднем сидении пассажирку. На автодороге Тюмень — Нижняя Тавда он нарушил ПДД и на скользкой дороге потерял контроль над машиной. Автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу движения, с последующим съездом в кювет и ударом о склон кювета и деревья. В результате дорожного происшествия на месте ДТП от множественных травм погибла пассажирка иномарки», — отмечает пресс-служба тюменских судов.

Николай Повалкин полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

«Наш город» отмечал, что в этой аварии погибла Мария К., ей было 24 года.

21 мая сообщалось, что один человек погиб в ДТП, произошедшем днем на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. На 143-м километре автодороги столкнулись большегруз КамАЗ и Volkswagen Tiguan. По предварительным данным, 41- летний водитель грузовика отвлёкся от управления транспортным средством и случайно выехал на встречную полосу движения, где врезался во внедорожник. В результате аварии 63-летний водитель иномарки скончался до прибытия медиков скорой помощи. Ещё двое пассажиров получили травмы. Volkswagen и КамАЗ получили серьёзные повреждения, ущерб от дорожного происшествия значительный. На данный момент инспекторы ГИБДД расследуют все обстоятельства смертельного ДТП.

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#Общество#Тюменцы#Происшествия#Дела судебные#Уголовные дела#Александр Мязин
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