Тюменскому водителю Porsche вынесли приговор из-за гибели молодой девушки

21 мая сообщалось, что один человек погиб в ДТП, произошедшем днем на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. На 143-м километре автодороги столкнулись большегруз КамАЗ и Volkswagen Tiguan. По предварительным данным, 41- летний водитель грузовика отвлёкся от управления транспортным средством и случайно выехал на встречную полосу движения, где врезался во внедорожник. В результате аварии 63-летний водитель иномарки скончался до прибытия медиков скорой помощи. Ещё двое пассажиров получили травмы. Volkswagen и КамАЗ получили серьёзные повреждения, ущерб от дорожного происшествия значительный. На данный момент инспекторы ГИБДД расследуют все обстоятельства смертельного ДТП.