Тюменскому водителю Porsche вынесли приговор из-за гибели молодой девушки

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Водитель управлял машиной Porsche. Авария произошла из-за несоблюдения скоростного режима. Машина выехала на встречную полосу, на скользкой дороге водитель не справился с управлением.
«Мужчина вез на заднем сидении пассажирку. На автодороге Тюмень — Нижняя Тавда он нарушил ПДД и на скользкой дороге потерял контроль над машиной. Автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу движения, с последующим съездом в кювет и ударом о склон кювета и деревья. В результате дорожного происшествия на месте ДТП от множественных травм погибла пассажирка иномарки», — отмечает пресс-служба тюменских судов.
Николай Повалкин полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
«Наш город» отмечал, что в этой аварии погибла Мария К., ей было 24 года.
21 мая сообщалось, что один человек погиб в ДТП, произошедшем днем на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. На 143-м километре автодороги столкнулись большегруз КамАЗ и Volkswagen Tiguan. По предварительным данным, 41- летний водитель грузовика отвлёкся от управления транспортным средством и случайно выехал на встречную полосу движения, где врезался во внедорожник. В результате аварии 63-летний водитель иномарки скончался до прибытия медиков скорой помощи. Ещё двое пассажиров получили травмы. Volkswagen и КамАЗ получили серьёзные повреждения, ущерб от дорожного происшествия значительный. На данный момент инспекторы ГИБДД расследуют все обстоятельства смертельного ДТП.