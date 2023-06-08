Тюменских самокатчиков-нарушителей ждут штрафы

Вычислять нарушителей планируют с помощью камер видеонаблюдения. Правда, пока штрафы будут приходить только тем, кто пользуется услугами кикшеринга. Потому что по данным зарегистрированного самоката можно будет узнать, кто на нем катался и в какое время.