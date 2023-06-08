Тюменских самокатчиков-нарушителей ждут штрафы

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Вычислять нарушителей планируют с помощью камер видеонаблюдения. Правда, пока штрафы будут приходить только тем, кто пользуется услугами кикшеринга. Потому что по данным зарегистрированного самоката можно будет узнать, кто на нем катался и в какое время.
В настоящее время госавтоиспекция Тюменской области прорабатывает данный вопрос с представителями сервисов кикшеринга, пишет 72.ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные был сбит 13-летний водитель самоката. Ребенок попал под колеса автомобиля Lada Priora. Школьника с травмами доставили в больницу.