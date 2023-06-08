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Тюменских самокатчиков-нарушителей ждут штрафы

8 июня 2023, 04:24
Фото: 1MI

Тюменских самокатчиков будут штрафовать за езду не по правилам

Тюменских самокатчиков могут начать штрафовать за нарушение правил движения.
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Тюмень

Вычислять нарушителей планируют с помощью камер видеонаблюдения. Правда, пока штрафы будут приходить только тем, кто пользуется услугами кикшеринга. Потому что по данным зарегистрированного самоката можно будет узнать, кто на нем катался и в какое время.

В настоящее время госавтоиспекция Тюменской области прорабатывает данный вопрос с представителями сервисов кикшеринга, пишет 72.ру.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные был сбит 13-летний водитель самоката. Ребенок попал под колеса автомобиля Lada Priora. Школьника с травмами доставили в больницу.

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#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Штрафы#ГИБДД#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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