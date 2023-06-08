Тюменские депутаты внесли изменения в закон о бюджете

В результате экспертизы 27 проектов решений о внесении изменений и дополнений в решения представительных органов муниципальных образований о бюджетах муниципальных образований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов выявлены отдельные замечания в части применения кодов целевых статей и кодов бюджетной классификации, несогласованности наименований мероприятий муниципальных программ, указанных в приложениях к проекту решения и муниципальных положениях об установлении детализации и порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации.