Тюменские депутаты внесли изменения в закон о бюджете

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
«Была проведена внешняя проверка отчета за 2022 год, нарушений бюджетного законодательства не выявлено. Достоверность годового бюджета утверждена Счетной палатой Тюменской области в полном объеме. Доходы областного бюджета за 2022 составили более 230,4 миллиарда рублей», — сообщила Оксана Величко, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам.
Также по вопросу бюджеты выступил Михаил Таранов, директор департамента финансов Тюменской области. Он сообщил, что расход областного бюджета составил 293,9 миллиона рублей, а это 89% от планового показателя.
«80% расходов — программные мероприятия, исполнение которых составило 93%. По подавляющему большинству государственных программ, исполнение бюджета выше 90%», — доложил Таранов.
Также 10,9% бюджета были направлены на улучшение инфраструктуры региона. Средства были потрачены на транспорт, дорожное хозяйство, охрану окружающий среды, лесное хозяйство и прочее. Таранов отметил, что инфраструктура региона планово обновлялась и прирастала.
56% средств из областного бюджета были направлены на социальную сферу, это 120 миллиардов рублей. Так объем расходов на образование составил 37,3 миллиарда, на здравоохранение — 24,2 миллиарда, а на социальную политику 50,7 миллиарда.
Тюменской областной Думой отчет по бюджету за 2022 год был одобрен.
У депутатов по вопросам бюджета, после выступления Таранова, возникли вопросы. Так Олег Гальченко попросил уточнить информацию, которая беспокоила всех жителей области.
«На противопожарную безопасность в бюджете было заложено более 1,8 миллиарда рублей. Этих средств было достаточно? Нет ли необходимости увеличения финансирования в этом году, чтобы можно было обеспечить благополучие жителей?», — спросил Гальченко.
Михаил Таранов объяснил, что процент исполнения бюджета в вопросе защиты от чрезвычайных ситуаций составил 93% от годового назначения. Он добавил, что часть мероприятий, направленных на противопожарную безопасность носили плановый характер, другая часть — экстренный.
Владимир Чейметов, заместитель губернатора Тюменской области и директор департамента агропромышленного комплекса пояснил, что материально-техническая база МЧС регулярно обновляется. Так, в этом году 32 миллиона рублей было направлено на то, чтобы обеспечить соответствующие службы пожарными гидрантами.
«Все двигается в плановом режиме, средства расходуются в соответствии с законодательством», — сказал Чейметов.
Глеб Трубин, заместитель председателя комитета по социальной политике поднял вопрос, касающийся здравоохранения. Его интересовало, какие крупные объекты не позволили показатель затрат приравнять к 100%.
«Сразу хочу задать и второй вопрос — по параметру „окружающая среда“ исполнение ниже 50%. Хотел бы узнать почему так низко и какие затраты были потрачены на сбор и очистку сточных вод, углубление реки и её очистки?», — также спросил депутат.
Таранов ответил, что в сфере здравоохранения больших затрат требует капитальное строительство. Оно ведется, как на территории юга области, так и на территории автономных округов.
«Что касается раздела „охраны окружающей среды“, ситуация связана с мероприятиями в рамках национального проекта по рекультивации свалки на Велижанском тракте, это крупный объект, который финансируется с привлечением федеральных средств. В ходе работы появились обстоятельства, которые потребовали пересмотра проектной документации», — объяснил Таранов.
О расчистке Туры рассказала Лариса Теплоухова, заместитель губернатора Тюменской области. Она объяснила, что тура является разграниченным объектом, ее протяженность 1026 километров, исток находится в Свердловской области.
«В вопросе очистки реки нужен системный подход. Депутаты говорили о необходимости этих работ, губернатор идею поддержал. Сейчас проводим с губернатором мероприятия по разработке технического задания, потому что для очистки полного объема нужен федеральный проект», — ответила Теплоухова.
Галина Рязапова, заместитель председателя Тюменской областной Думы, резюмировала, что с учетом, особенностей социально-экономической обстановки ситуации 2022 года, стоит дать высокую оценку исполнения бюджета и реализации планов.
В соответствии с соглашениями о передаче представительными органами муниципальных образований полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Счетной палате Тюменской области в рамках экспертно-аналитической деятельности в I квартале 2023 года проведены экспертизы проектов решений представительных органов муниципальных образований о внесении изменений в решения о бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
Проведенные экспертизы проектов решений представительных органов муниципальных образований о внесении изменений в решения о бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов показали, что вносимые изменения направлены на корректировку основных характеристик местных бюджетов (доходов, расходов, дефицита).
В результате экспертизы 27 проектов решений о внесении изменений и дополнений в решения представительных органов муниципальных образований о бюджетах муниципальных образований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов выявлены отдельные замечания в части применения кодов целевых статей и кодов бюджетной классификации, несогласованности наименований мероприятий муниципальных программ, указанных в приложениях к проекту решения и муниципальных положениях об установлении детализации и порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации.
Так проектом закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области „Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов“ предлагается внести изменения в статью 5 и 10 Закона в целях предоставления права Правительству Тюменской области:
Все внесенные изменения не повлекут за собой изменения параметров бюджета.
Кроме того, предлагается в приложениях 1 и 27 Закона в источниках финансирования дефицита областного бюджета уточнить обороты по государственным заимствованиям с сохранением итогового (сальдированного) объема заимствований.
По результатам голосования, изменения были приняты.