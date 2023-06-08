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Тюменские депутаты внесли изменения в закон о бюджете

8 июня 2023, 10:30
Фото: 1MI
Тюменские депутаты внесли изменения в закон о бюджете

Тюменские депутаты внесли изменения в закон о бюджете

Сегодня одним из главных вопросов планового заседания Тюменской областной Думы стало исполнение регионального бюджета за 2022 год. В планы на 2023 и 2025 год внесли коррективы.
Сюжет
Бюджет

Исполнение бюджета за 2022 год

«Была проведена внешняя проверка отчета за 2022 год, нарушений бюджетного законодательства не выявлено. Достоверность годового бюджета утверждена Счетной палатой Тюменской области в полном объеме. Доходы областного бюджета за 2022 составили более 230,4 миллиарда рублей», — сообщила Оксана Величко, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам.

Оксана Величко, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам.Оксана Величко, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам.
Оксана Величко, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам.
Фото: duma72.ru

Также по вопросу бюджеты выступил Михаил Таранов, директор департамента финансов Тюменской области. Он сообщил, что расход областного бюджета составил 293,9 миллиона рублей, а это 89% от планового показателя.

«80% расходов — программные мероприятия, исполнение которых составило 93%. По подавляющему большинству государственных программ, исполнение бюджета выше 90%», — доложил Таранов.

Также 10,9% бюджета были направлены на улучшение инфраструктуры региона. Средства были потрачены на транспорт, дорожное хозяйство, охрану окружающий среды, лесное хозяйство и прочее. Таранов отметил, что инфраструктура региона планово обновлялась и прирастала.

56% средств из областного бюджета были направлены на социальную сферу, это 120 миллиардов рублей. Так объем расходов на образование составил 37,3 миллиарда, на здравоохранение — 24,2 миллиарда, а на социальную политику 50,7 миллиарда.

Тюменской областной Думой отчет по бюджету за 2022 год был одобрен.

Бюджет на противопожарную безопасность

У депутатов по вопросам бюджета, после выступления Таранова, возникли вопросы. Так Олег Гальченко попросил уточнить информацию, которая беспокоила всех жителей области.

«На противопожарную безопасность в бюджете было заложено более 1,8 миллиарда рублей. Этих средств было достаточно? Нет ли необходимости увеличения финансирования в этом году, чтобы можно было обеспечить благополучие жителей?», — спросил Гальченко.
Депутат Олег ГальченкоДепутат Олег Гальченко
Депутат Олег Гальченко
Фото: duma72.ru

Михаил Таранов объяснил, что процент исполнения бюджета в вопросе защиты от чрезвычайных ситуаций составил 93% от годового назначения. Он добавил, что часть мероприятий, направленных на противопожарную безопасность носили плановый характер, другая часть — экстренный.

Владимир Чейметов, заместитель губернатора Тюменской области и директор департамента агропромышленного комплекса пояснил, что материально-техническая база МЧС регулярно обновляется. Так, в этом году 32 миллиона рублей было направлено на то, чтобы обеспечить соответствующие службы пожарными гидрантами.

«Все двигается в плановом режиме, средства расходуются в соответствии с законодательством», — сказал Чейметов.

Расчистка Туры и бюджет на здравоохранение

Глеб Трубин, заместитель председателя комитета по социальной политике поднял вопрос, касающийся здравоохранения. Его интересовало, какие крупные объекты не позволили показатель затрат приравнять к 100%.

«Сразу хочу задать и второй вопрос — по параметру „окружающая среда“ исполнение ниже 50%. Хотел бы узнать почему так низко и какие затраты были потрачены на сбор и очистку сточных вод, углубление реки и её очистки?», — также спросил депутат.
Глеб Трубин, заместитель председателя комитета по социальной политикеГлеб Трубин, заместитель председателя комитета по социальной политике
Глеб Трубин, заместитель председателя комитета по социальной политике
Фото: duma72.ru

Таранов ответил, что в сфере здравоохранения больших затрат требует капитальное строительство. Оно ведется, как на территории юга области, так и на территории автономных округов.

«Что касается раздела „охраны окружающей среды“, ситуация связана с мероприятиями в рамках национального проекта по рекультивации свалки на Велижанском тракте, это крупный объект, который финансируется с привлечением федеральных средств. В ходе работы появились обстоятельства, которые потребовали пересмотра проектной документации», — объяснил Таранов.

О расчистке Туры рассказала Лариса Теплоухова, заместитель губернатора Тюменской области. Она объяснила, что тура является разграниченным объектом, ее протяженность 1026 километров, исток находится в Свердловской области.

«В вопросе очистки реки нужен системный подход. Депутаты говорили о необходимости этих работ, губернатор идею поддержал. Сейчас проводим с губернатором мероприятия по разработке технического задания, потому что для очистки полного объема нужен федеральный проект», — ответила Теплоухова.

Галина Рязапова, заместитель председателя Тюменской областной Думы, резюмировала, что с учетом, особенностей социально-экономической обстановки ситуации 2022 года, стоит дать высокую оценку исполнения бюджета и реализации планов.

Изменения в планах на бюджет будущего

В соответствии с соглашениями о передаче представительными органами муниципальных образований полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Счетной палате Тюменской области в рамках экспертно-аналитической деятельности в I квартале 2023 года проведены экспертизы проектов решений представительных органов муниципальных образований о внесении изменений в решения о бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Проведенные экспертизы проектов решений представительных органов муниципальных образований о внесении изменений в решения о бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов показали, что вносимые изменения направлены на корректировку основных характеристик местных бюджетов (доходов, расходов, дефицита).

В результате экспертизы 27 проектов решений о внесении изменений и дополнений в решения представительных органов муниципальных образований о бюджетах муниципальных образований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов выявлены отдельные замечания в части применения кодов целевых статей и кодов бюджетной классификации, несогласованности наименований мероприятий муниципальных программ, указанных в приложениях к проекту решения и муниципальных положениях об установлении детализации и порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации.

Так проектом закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской области „Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов“ предлагается внести изменения в статью 5 и 10 Закона в целях предоставления права Правительству Тюменской области:

  • направления бюджетных инвестиций в уставный капитал акционерного общества «Медико-санитарная часть „Нефтяник“ в сумме 152 251 тыс. рублей в целях осуществления функций в сфере охраны здоровья граждан;
  • предоставления гранта в форме субсидии федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования „Тюменский государственный университет“ на материально-техническое обеспечение в размере, определенном в соответствии с порядком, установленным Правительством Тюменской области.
  • финансового обеспечения мероприятий, связанных с предоставлением социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Все внесенные изменения не повлекут за собой изменения параметров бюджета.

Кроме того, предлагается в приложениях 1 и 27 Закона в источниках финансирования дефицита областного бюджета уточнить обороты по государственным заимствованиям с сохранением итогового (сальдированного) объема заимствований.

По результатам голосования, изменения были приняты.

#Алиса Вернер#Областная дума#Тюменская областная Дума#Депутаты#Бюджет
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