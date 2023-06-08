Тюменская область входит в число лидеров-регионов РФ в сфере национальной политики

Один из факторов, препятствующих адаптации мигрантов, — это формирование замкнутых сообществ приезжих в школах. Сами по себе такие группы не всегда деструктивны. Однако их существование повышает риск межнациональных конфликтов и препятствует полноценной интеграции детей мигрантов в российское общество. Проблема сложная, но решать ее необходимо. Здесь требуется объединение усилий педагогов, психологов, гражданских институтов, а в ряде случаев — правоохранительных органов, уверен полпред. Нуждается в совершенствовании и практика взаимодействия с этническими общинами. Нужно вести диалог не только с лидерами этнических групп, но и со всеми мигрантами — вовлекать их в различные виды социальной активности.