Тюменская область входит в число лидеров-регионов РФ в сфере национальной политики

Posted 8 июня 13:01
Published 8 июня 13:01
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Мероприятие прошло в Тюмени под председательством Магомедсалама Магомедова и полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева. В совещании приняли участие руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, губернаторы регионов УрФО, главы городов, представители общественных организаций и силовых структур.
Основными темами стали укрепление единства многонационального народа России в условиях внешних вызовов и угроз национальному суверенитету, противодействие фальсификации истории России, защита российских духовно-нравственных ценностей.
«19 мая президент провел заседание Совета по межнациональным отношениям. Было сказано, что наши противники рассматривают многонациональность России как одну из возможных линий разлома. Однако вместо раскола наши противники столкнулись с консолидацией многонационального народа России вокруг своего лидера — Владимира Владимировича Путина», — отметил Магомедсалам Магомедов.
Вопросы реализации государственной национальной политики, по его словам, относятся к наиболее важным. В Стратегии государственной национальной политики зафиксирована основная цель — укрепление единства многонационального народа России на основе сохранения и развития этнокультурной самобытности. Сегодня эта работа становится одним из основных приоритетов государства.
«Наши противники делают ставку на раскол российского общества по национальному и религиозному признакам. Главный ответ на такие риски — укрепление российской гражданской идентичности», — акцентировал полпред.
Он также рассказал о реализации Стратегии национальной политики в УрФО.
Во всех регионах округа созданы отделения Ассамблеи народов России. Национально-культурные объединения участвуют в возрождении новых регионов страны. Национальные общины помогают жителям Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Регионы УрФО содействуют сохранению традиционного образа жизни и культуры коренных малочисленных народов Севера. На территории их проживания формируется реестр лиц, относящихся к коренным этносам. Губернаторам Свердловской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямала необходимо активизировать эту работу, учитывая попытки оппонентов провоцировать межнациональные конфликты, в том числе с участием представителей коренных малочисленных народов. Необходимый инструментарий имеется.
Несмотря на то, что ситуация в межнациональной сфере остается стабильной, есть ряд вызовов и рисков, связанных с миграционной ситуацией. Особое внимание регионы УрФО уделяют социально-культурной адаптации мигрантов. Усилия приносят положительный результат: один из ярких примеров — добровольное участие граждан России из числа бывших мигрантов в специальной военной операции.
Но сохраняются и проблемы: случаи неуважения со стороны мигрантов к традициям и нормам нашего общества, пренебрежения элементарными правилами поведения, этническая преступность.
Один из факторов, препятствующих адаптации мигрантов, — это формирование замкнутых сообществ приезжих в школах. Сами по себе такие группы не всегда деструктивны. Однако их существование повышает риск межнациональных конфликтов и препятствует полноценной интеграции детей мигрантов в российское общество. Проблема сложная, но решать ее необходимо. Здесь требуется объединение усилий педагогов, психологов, гражданских институтов, а в ряде случаев — правоохранительных органов, уверен полпред. Нуждается в совершенствовании и практика взаимодействия с этническими общинами. Нужно вести диалог не только с лидерами этнических групп, но и со всеми мигрантами — вовлекать их в различные виды социальной активности.
«Сегодня мы работаем в новых условиях, когда международные отношения характеризуются высокой степенью турбулентности. В отношении нашей страны развернута гибридная война.
При этом вектор агрессивного внешнего информационного воздействия направлен как раз в сферу межнациональных и межрелигиозных отношений. Все это требует от нас слаженной и системной деятельности для обеспечения единства российской нации», — обратился к участникам семинара-совещания Игорь Баринов.
В Тюменской области в мире и согласии проживают представители более 150 национальностей, отметил в своем докладе глава региона Александр Моор.
Результаты опроса общественного мнения демонстрируют высокий уровень удовлетворенности населения состоянием межэтнических, межрелигиозных отношений. Так, практически 90 процентов респондентов положительно оценивают состояние межнациональных отношений.
«Основой стабильности являются устойчивое социально-экономическое положение региона, поддержка и укрепление органами власти межнационального и межконфессионального мира и согласия, активная реализация государственной национальной политики и исторически сложившаяся культура дружеских отношений между людьми разных национальностей», — подчеркнул губернатор.
Правительство Тюменской области продолжит активную работу по поддержанию стабильности в межнациональных и межрелигиозных отношениях, используя собственный богатый опыт и позитивные практики других регионов Уральского федерального округа, отметил Александр Моор.
«Уральский федеральный округ не является проблемным с точки зрения состояния межнациональных и межконфессиональных отношений. Тюменская область входит в число лидеров — у нее одни из лучших показателей в стране в целом. Здесь нет поводов для конфликтов, межнациональной напряженности», — заявил Магомедсалам Магомедов.
Межнациональное единство имеет ключевое значение для безопасности и устойчивого развития страны, подчеркнул, подводя итоги семинара-совещания, Владимир Якушев.