Тысячи тонн пластика ежегодно перерабатываются на Урале

В мусорной корзине современного человека до 7% приходится на отходы пластиковой группы: бутылки, пакеты, упаковка и многое другое. Мало кто задумывается, что строительные материалы, сантехника и упаковка могут быть произведены из того, что уже было использовано и выброшено в ведро.

Создание современной инфраструктуры для вторичных ресурсов приводит к развитию новых производств и промышленных цепочек. Теперь — это целая отрасль с большими, средними и малыми предприятиями, в которых работают тысячи человек. Чтобы пустить бывшие в потреблении предметы в производство, сырье нужно рассортировать, измельчить, либо гранулировать. Важно, чтобы этап возвращения вторсырья начинался с качественной его выборки. В этом вопросе любой способ хорош — от домашней сортировки, до мусоросортировочного завода. В последнем случае пластик возвращают в новый жизненный цикл в промышленных объемах. Вторсырье, отбираемое на мусоросортировочных заводах в Тюменской области из твердых коммунальных отходов, перерабатывают на предприятиях в 15 регионах России: от Москвы до Новосибирска. Это более 80 партнеров нашей области в реализации стратегических задач национального проекта «Экология», — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО». Каменск-Уральская (Свердловская область) ООО «УралВторПолимер» на рынке вторичного сырья с 2018 года. Ежемесячно выпускает до 600 тонн продукции из вторичного бытового пластика: полиэтилентерефталат (ПЭТ) флекса (хлопья), гранулы полиэтилена низкого (ПНД) и высокого давления (ПВД), стрейч, полипропилен (ПП), которые используются в производстве пластиковых труб, бутылок, упаковки для пищевых продуктов и бытовой химии. Перед грануляцией все поступающие полимеры проходят мойку. Для этого на производственной площадке установлены четыре линии. У каждого вида пластика есть свой потребитель. Например, из крышек от пластиковых бутылок получаются гранулы, которые используют в производстве сеток для сельского хозяйства. Компания ARANEO в Заводоуковске Тюменской области в год выпускает 3500 тонн овощной сетки, в которые можно упаковать 4 миллиона тонн овощей. Сырьем является не весь пластик, а только определенный его вид — крышки от пластиковых бутылок для напитков (маркировока от 02 и 05 до РР), — рассказал директор «УралВторПолимер» Александр Лямин. ООО «УралВторПолимер» использует множество вариантов поиска вторичного сырья — от пунктов приема, до уже действующих мусоросортировочных комплексов и заводов. Последних явно не хватает. Увеличение мусоросортировочных мощностей позволило бы увеличить и производство его компании. К слову, «УралВторПолимер» полностью перерабатывает пластиковые отходы Каменск-Уральского, но даже этого мало, приходится расширять географию поставок. Тюмень — лидер в реализации нацпроекта «Экология» В Тюменской области 100% твердых коммунальных отходов (ТКО) проходят сортировку. В регионе построены мусоросортировочные комплексы и заводы, готовые принять 415 тысяч тонн ТКО в год. Область является лидером в реализации целей национального проекта «Экология». Для сравнения, в Свердловской области образуется 1,4 млн тонн твердых коммунальных отходов. На сегодняшний день из них в регионе сортируют 10%. К концу 2024 года процент планируют довести до 50. Этому помогут мусоросортировочные комплексы, которые введут в эксплуатацию в Красноуральске и Нижнем Тагиле.