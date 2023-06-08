nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Изображение материала

Тобольск вошел в топ-10 городов с самой быстрой окупаемостью квартир

8 июня 2023, 12:05
Аналитики Домклик Сбера выяснили, где в России стоит покупать квартиру для самой выгодной сдачи в аренду. Первым в списке оказался город Губаха в Пермском крае, а завершил десятку — Тобольск. Всего было проанализировано около 150 российских городов.

Топ-10 городов с самой быстрой окупаемостью и высокой доходностью от сдачи однокомнатных квартир в аренду составили аналитики Домклик Сбера в мае. Тобольск занимает десятое место в рейтинге.

Покупка однокомнатной квартиры в среднем обойдется горожанам в 2,5 млн рублей, а сдать в аренду жилье можно в среднем за 18,8 тыс. рублей в месяц. По данным экспертов квартира может окупиться за 11 лет, а ее доходность составит почти 9%. Лидирует в десятке Губаха (Пермский край), однокомнатная квартира в этом городе будет стоить в среднем 900 тыс. рублей, а аренда «однушки» — 17,2 тыс. рублей в месяц. Финансовые вложения в квартиру в Губахе окупятся за 4,5 года. Также в рейтинг вошли такие города, как Норильск, Комсомольск-на-Амуре, Ухта, Усть-Илимск, Губкинский, Волхов, Балаково и Нижний Тагил.

Аналитики Сбера нередко упоминают Тобольск в рейтингах по разным направлениям. В мае город попал в топ с самой быстрой окупаемостью квартир, а еще совсем недавно был в лидерах по безналичным расчетам. Тобольск является одним из перспективных и динамично развивающихся городов Тюменской области, поэтому советуем всем, кто думал о переезде, начинать действовать, — рассказала заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Анастасия Грецова.

Западно-Сибирское отделение Сбербанка,

Виктория Елизарова [email protected],

8-800-707-00-70 (54091-9445), 89829211183.

#Анастасия Имамахметова#Тюменская область#Общество#Сбербанк россии#Покупка квартир#Рейтинг
Подпишитесь
«Исход был ясен сразу»: в суде рассмотрели жалобу по делу о «видео в кружочке»
Сегодня, 07:20
Тюменцам обещают возвращение аномальной жары в июне
Сегодня, 07:28
В селе Абатское у «Магнита» сорвало крышу. Видео
Сегодня, 07:00
Тюменские депутаты внесли изменения в закон о бюджете
Сегодня, 10:30
В Тюмени катастрофически не хватает медиков и сотрудников автобизнеса
Сегодня, 03:57
Тюменские депутаты лишили мандата своего коллегу
Сегодня, 05:47