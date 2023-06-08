Тобольск вошел в топ-10 городов с самой быстрой окупаемостью квартир

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Топ-10 городов с самой быстрой окупаемостью и высокой доходностью от сдачи однокомнатных квартир в аренду составили аналитики Домклик Сбера в мае. Тобольск занимает десятое место в рейтинге.
Покупка однокомнатной квартиры в среднем обойдется горожанам в 2,5 млн рублей, а сдать в аренду жилье можно в среднем за 18,8 тыс. рублей в месяц. По данным экспертов квартира может окупиться за 11 лет, а ее доходность составит почти 9%. Лидирует в десятке Губаха (Пермский край), однокомнатная квартира в этом городе будет стоить в среднем 900 тыс. рублей, а аренда «однушки» — 17,2 тыс. рублей в месяц. Финансовые вложения в квартиру в Губахе окупятся за 4,5 года. Также в рейтинг вошли такие города, как Норильск, Комсомольск-на-Амуре, Ухта, Усть-Илимск, Губкинский, Волхов, Балаково и Нижний Тагил.
Аналитики Сбера нередко упоминают Тобольск в рейтингах по разным направлениям. В мае город попал в топ с самой быстрой окупаемостью квартир, а еще совсем недавно был в лидерах по безналичным расчетам. Тобольск является одним из перспективных и динамично развивающихся городов Тюменской области, поэтому советуем всем, кто думал о переезде, начинать действовать, — рассказала заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Анастасия Грецова.
Западно-Сибирское отделение Сбербанка,
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