Стало известно, сколько зарабатывают главы тюменских строительных учреждений

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Самую большую ежемесячную зарплату получали директора государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы проектной документации» Александр Фролов и Алексей Кучерявый — 263 и 261 тысячу рублей соответственно.
244 тысячи ежемесячно зарабатывал начальник ГКУ ТО «Управление капитального строительства» Фанур Гимаев. Директор государственного бюджетное учреждение Тюменской области «Объединение автовокзалов и автостанций» получал немного меньше — 239 тысяч рублей.
Заработок начальника ГКУ ТО «Управление автомобильных дорог» Андрея Ковалева в 2022 году составил 229 тысяч рублей в месяц.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области дефицит кадров вышел на рекордный уровень. В регионе катастрофически не хватает медработников и представителей сферы автомобильного бизнеса.