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Стало известно, сколько зарабатывают главы тюменских строительных учреждений

8 июня 2023, 06:24
Фото: 1MI

Начальники тюменских строительных учреждений получают миллионы

Главное управление строительства опубликовало доходы руководителей строительных учреждений Тюменской области за 2022 год.
Сюжет
Тюмень

Самую большую ежемесячную зарплату получали директора государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы проектной документации» Александр Фролов и Алексей Кучерявый — 263 и 261 тысячу рублей соответственно.

244 тысячи ежемесячно зарабатывал начальник ГКУ ТО «Управление капитального строительства» Фанур Гимаев. Директор государственного бюджетное учреждение Тюменской области «Объединение автовокзалов и автостанций» получал немного меньше — 239 тысяч рублей.

Заработок начальника ГКУ ТО «Управление автомобильных дорог» Андрея Ковалева в 2022 году составил 229 тысяч рублей в месяц.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области дефицит кадров вышел на рекордный уровень. В регионе катастрофически не хватает медработников и представителей сферы автомобильного бизнеса.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Зарплата#Главное управление строительства#Тюмень#Тюменская область
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