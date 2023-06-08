Сразу три машины столкнулись на улице Мельникайте в Тюмени. Фото

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
По данным пользователей сервиса 2ГИС, всё произошло около поворота на Котовского, в аварии пострадали только автомобили. Из-за ДТП здесь возникла пробка, движение на одной из полос в сторону центра перекрыто.
На 18:00 в городе отмечаются пробки в семь баллов. Серьёзно затруднено движение в западной части объездной дороги Тюмени.
Ранее «Наш город» сообщал, что 8 июня автохам припарковал внедорожник у ресторана на пешеходной улице Дзержинского.