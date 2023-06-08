nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Изображение материала

Сразу три машины столкнулись на улице Мельникайте в Тюмени. Фото

8 июня 2023, 13:28
Фото: 1MI

В Тюмени на Мельникайте в ДТП попали сразу три автомобиля

В областной столице 8 июня около 18:00 произошло ДТП. На улице Мельникайте столкнулись сразу три машины.
Фото: Скрин 2ГИС

По данным пользователей сервиса 2ГИС, всё произошло около поворота на Котовского, в аварии пострадали только автомобили. Из-за ДТП здесь возникла пробка, движение на одной из полос в сторону центра перекрыто.

На 18:00 в городе отмечаются пробки в семь баллов. Серьёзно затруднено движение в западной части объездной дороги Тюмени.

Ранее «Наш город» сообщал, что 8 июня автохам припарковал внедорожник у ресторана на пешеходной улице Дзержинского.

Автохам припарковал внедорожник у ресторана на пешеходной улице Дзержинского. Фото
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Александр Мязин
Подпишитесь
«Исход был ясен сразу»: в суде рассмотрели жалобу по делу о «видео в кружочке»
Сегодня, 07:20
Тюменцам обещают возвращение аномальной жары в июне
Сегодня, 07:28
В селе Абатское у «Магнита» сорвало крышу. Видео
Сегодня, 07:00
Тюменские депутаты внесли изменения в закон о бюджете
Сегодня, 10:30
В Тюмени катастрофически не хватает медиков и сотрудников автобизнеса
Сегодня, 03:57
Тюменские депутаты лишили мандата своего коллегу
Сегодня, 05:47