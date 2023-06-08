Спасатели сняли маленького мальчика с дерева на Московском тракте в Тюмени. Видео

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
По данным паблика «ЧС Тюмень», 9-летний мальчик залез на высокое дерево, а спуститься не смог. На место инцидента прибыли спасатели ТОСЭР и с помощью приставной секционной лестницы вернули ребенка на землю.
«Когда в душе ты немножечко кот», — пошутил подписчик паблика «ЧС Тюмень».
Ранее «Наш город» сообщал, что ураганный ветер сорвал накануне крышу гипермаркета «Магнит», расположенного в селе Абатское. В ночь с 7 на 8 июня по югу региона прошли дожди и грозы.