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Спасатели сняли маленького мальчика с дерева на Московском тракте в Тюмени. Видео

8 июня 2023, 10:32
Фото: Скрин видео "ЧС Тюмень"

Спасатели Тюмени сняли мальчика с дерева. Видео

В среду спасатели Тюмени сняли мальчика с 8-метрового дерева. Инцидент произошел на улице Московский тракт.

По данным паблика «ЧС Тюмень», 9-летний мальчик залез на высокое дерево, а спуститься не смог. На место инцидента прибыли спасатели ТОСЭР и с помощью приставной секционной лестницы вернули ребенка на землю.

«Когда в душе ты немножечко кот», — пошутил подписчик паблика «ЧС Тюмень».

Ранее «Наш город» сообщал, что ураганный ветер сорвал накануне крышу гипермаркета «Магнит», расположенного в селе Абатское. В ночь с 7 на 8 июня по югу региона прошли дожди и грозы.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Происшествия
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