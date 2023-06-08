Семьям тюменцев, погибших на СВО, подарили билеты в цирк

В марте «Наш город» сообщал, что отцу тюменца, погибшего в СВО, пришлось в суде доказывать право на получение льгот. Анатолий Д. обратился в тюменский суд в 2022 году, после смерти сына на Донбассе в сентябре. Установление факта постоянного проживания на территории Тюменской области было необходимо для получения мер социальной поддержки. Суд подтвердил, что он проживает в регионе с 1992 года.