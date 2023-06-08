Семьям тюменцев, погибших на СВО, подарили билеты в цирк

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
По данным 72.ру, эту информацию подтвердили в Департаменте соцразвития Тюменской области. В соцсетях тюменцы раскритиковали подобную инициативу.
«Билеты раздавал военкомат. Они сами формировали списки», — отметили представители ведомства.
В марте «Наш город» сообщал, что отцу тюменца, погибшего в СВО, пришлось в суде доказывать право на получение льгот. Анатолий Д. обратился в тюменский суд в 2022 году, после смерти сына на Донбассе в сентябре. Установление факта постоянного проживания на территории Тюменской области было необходимо для получения мер социальной поддержки. Суд подтвердил, что он проживает в регионе с 1992 года.
Стоит отметить, что в настоящее время семьям мобилизованных тюменцев предоставляют льготы в виде приоритета при устройстве на работу в госкомпании и воинские части, в получении профессионального обучения. Дети военных, с 1 по 11 класс, обеспечены двухразовым бесплатным горячим питанием в школе, студенты— одноразовым бесплатным горячим питанием. Ребята могут получить путёвки в летний оздоровительный лагерь. У малышей есть приоритет при поступлении в детсади или школу.
Члены семьи военнослужащего (инвалиды) могут получить транспортные услуги специальных мобильных автобусов. Дети военнослужащих могут вне очереди получить услуги медицинской реабилитации после лечения. Супруги мобилизованных тюменцев могут получать заработную плату мужей.
В апреле депутаты Тюменской обладумы предлагали установить скидку 50% на оплату ЖКХ для участников СВО, но решение не было принято.