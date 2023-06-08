«Росводоканал Тюмень» строит коммуникации в поселок Боровский

По канализационному коллектору будут отводиться сточные воды из поселка Боровский на городские очистные сооружения канализации. Сейчас ведется их реконструкция, после которой повысится качество очистки и увеличение производительности. Действующие локальные очистные сооружения, как и все мелкие КОСы, зависимы от загрязнений, а значит более уязвимы, в отличие от крупных очистных. Введение в эксплуатацию коллектора улучшит экологическое благополучие территории Тюменского района. А КНС с автоматизированной точкой слива будет удобна предпринимателям, оказывающим услуги по вывозу сточных вод.