«Росводоканал Тюмень» строит коммуникации в поселок Боровский

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:01
Строительство ведется в рамках реализации концессионного соглашения, которое было заключено между региональным правительством, администрацией Тюменского района и «Росводоканал Тюмень» в 2019 году.
По плану предстоит построить более 6 км сетей водоснабжения от строящегося кольцевого водовода города Тюмени до поселка Боровский и более 10 километров сетей канализации от Боровского до городского коллектора.
«Трубы прокладываем методом горизонтально-направленного бурения. Такая технология позволяет работать, не мешая движению транспорта и без больших раскопок. В эксплуатации трубы из полимерных материалов уже доказали свою надежность», — рассказал руководитель проекта «Росводоканал Тюмень» Владимир Блинов.
Новые коммуникации будут запущены в эксплуатацию в 2024 году, а до этого предстоит построить водонасосную станцию и две канализационных насосных станции (одну из них с точкой слива).
«Сейчас система водоснабжения поселка Боровский запитана от водоочистных сооружений птицефабрики, мощности которой ограничены и их недостаточно для того, чтобы закрыть все потребности развивающегося поселка. Соединение поселковой и городской систем водоснабжения позволит повысить надежность и качество услуг водоснабжения. Кроме того, в ближайшей перспективе сети от Боровского будут проложены до поселка Богандинский», — рассказал директор по производству «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Бычков.
По канализационному коллектору будут отводиться сточные воды из поселка Боровский на городские очистные сооружения канализации. Сейчас ведется их реконструкция, после которой повысится качество очистки и увеличение производительности. Действующие локальные очистные сооружения, как и все мелкие КОСы, зависимы от загрязнений, а значит более уязвимы, в отличие от крупных очистных. Введение в эксплуатацию коллектора улучшит экологическое благополучие территории Тюменского района. А КНС с автоматизированной точкой слива будет удобна предпринимателям, оказывающим услуги по вывозу сточных вод.
«В рамках двух концессионных соглашений с тюменским водоканалом предусмотрено развитие централизованного водоснабжения и водоотведения в 19 из 20-ти муниципальных образований Тюменского района. Задача всех мероприятий соглашений обеспечить качественным централизованным водоснабжением 92-93 процента жителей района», — отметил заместитель главы Тюменского района Артем Чертов.