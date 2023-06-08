Росстат: в России бедных стало меньше на 1,3 млн человек

Эксперты отмечают, что это не пик снижения. Самыми лучшими показателями стали цифры за 4 квартал 2022 года — в это время бедность в РФ составляла 9,8%. Последние месяцы любого года — время выплат премий и высокой занятости. Тем не менее 2023 год может перебить эти цифры. За 1 квартал бедность составила 13,5% — это ниже чем за аналогичный период 2022 года. Но есть один нюанс, который может перечеркнуть все достижения Росстата — это методика подсчёта.