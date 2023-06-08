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Росстат: в России бедных стало меньше на 1,3 млн человек

8 июня 2023, 17:46
Фото: 1MI

Почему бедность в России снижается?

По данным Росстата, бедность в РФ снижается. Сейчас это 19,6 млн человек или 13,5% населения.

Этот показатель снизился почти на 1,3 млн человек. НИ» выяснили, как так вышло, что население перестало быть бедным и почему люди этого не заметили.

За последнее время прожиточный минимум увеличился с почти 12 до 14 тысяч рублей в месяц. При этом снизилась бедность.

Эксперты отмечают, что это не пик снижения. Самыми лучшими показателями стали цифры за 4 квартал 2022 года — в это время бедность в РФ составляла 9,8%. Последние месяцы любого года — время выплат премий и высокой занятости. Тем не менее 2023 год может перебить эти цифры. За 1 квартал бедность составила 13,5% — это ниже чем за аналогичный период 2022 года. Но есть один нюанс, который может перечеркнуть все достижения Росстата — это методика подсчёта.

Критикуют расчёты в КПРФ.

«Наша потребительская корзина в 4 раза меньше, чем в Великобритании, в 3 раза меньше, чем в Германии. Она не отражает всех затрат. Мы формируем потребительскую корзину, чтобы определить прожиточный минимум и МРОТ, а у нас получается, что корзина обеспечивает биологический минимум. Это тюремный паек», — отметил зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

С непродовольственными товарами тоже не разгуляешься: семь пар носков на 1,4 года, 9 трусов на 2,4 года, минимум одежды и канцтоваров, оплата жилья… Не густо. По данным того же Росстата средняя заработная плата россиян в марте выросла до 71,3 тысяч рублей. В годовом выражении рост номинальных зарплат составил 6,3%.

Расходы по МРОТ нужно подтягивать к реальной потребительской корзине. Возможно, в профильном комитете Госдумы не знают как у нас рассчитывается прожиточный минимум.

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