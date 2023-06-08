Огромный гостиничный комплекс продается около Тюмени за 370 млн рублей. Фото

По данным сайта объявлений «Авито», его общая площадь чуть более 3 тысяч квадратных метров. Всё здание стоит 370 млн рублей (почти 122 тысячи за «квадрат»). Здесь 37 номеров, большой банкетный зал на 150-200 человек, гараж, парковка, собственная кухня.