Огромный гостиничный комплекс продается около Тюмени за 370 млн рублей. Фото

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
По данным сайта объявлений «Авито», его общая площадь чуть более 3 тысяч квадратных метров. Всё здание стоит 370 млн рублей (почти 122 тысячи за «квадрат»). Здесь 37 номеров, большой банкетный зал на 150-200 человек, гараж, парковка, собственная кухня.
«Работает с 2015 года, имеются постоянные клиенты среди крупных федеральных компаний, спортивных организаций, а также договоры на проведение банкетов. Территория в 36,5 соток», — сообщается на сайте объявлений «Авито».
Ранее «Наш город» отмечал, что в Тюмени объекты недвижимости стоимостью от 200 млн рублей могут продаваться годами.