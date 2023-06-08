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Огромный гостиничный комплекс продается около Тюмени за 370 млн рублей. Фото

8 июня 2023, 11:43
Фото: Скрин etagi

Около Тюмени продается большой гостиничный комплекс за 370 млн рублей

Около Тюмени в деревне Дударева (Московский тракт) продаётся огромный гостиничный комплекс «Garden hotel».

По данным сайта объявлений «Авито», его общая площадь чуть более 3 тысяч квадратных метров. Всё здание стоит 370 млн рублей (почти 122 тысячи за «квадрат»). Здесь 37 номеров, большой банкетный зал на 150-200 человек, гараж, парковка, собственная кухня.

«Работает с 2015 года, имеются постоянные клиенты среди крупных федеральных компаний, спортивных организаций, а также договоры на проведение банкетов. Территория в 36,5 соток», — сообщается на сайте объявлений «Авито».

Ранее «Наш город» отмечал, что в Тюмени объекты недвижимости стоимостью от 200 млн рублей могут продаваться годами.

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#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Работа#Бизнес#Александр Мязин
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