Минтранс разработал правила запуска дронов над городами

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Ведомство разработало проект постановления правительства, который предусматривает возможность запуска дронов над населенными пунктами с 2024 года, при соблюдении определенных условий.
Согласно проекту постановления, запуски БПЛА будут разрешены над населенными пунктами, однако на высотах, не превышающих 150 метров, и только в специально выделенных зонах, которые будут определены министерством. Это мера, направленная на обеспечение безопасности полетов дронов и предотвращение возможных проблем, пишут Известия.
Для организации полетов беспилотников массой до 30 кг и в пределах прямой видимости больше не потребуется подавать план передвижения. Это упростит процесс запуска и контроля над дронами, сделав его более гибким и удобным.
В настоящее время запуск дронов в регионах России запрещен из соображений безопасности. Введение новых правил запуска БПЛА над городами в 2024 году позволит развивать и использовать беспилотные технологии в стране, обеспечивая контролируемые и безопасные полеты дронов в городских условиях.