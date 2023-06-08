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Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Минтранс разработал правила запуска дронов над городами

8 июня 2023, 08:14
Министерство транспорта Российской Федерации определило правила запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над городами.

Ведомство разработало проект постановления правительства, который предусматривает возможность запуска дронов над населенными пунктами с 2024 года, при соблюдении определенных условий.

Согласно проекту постановления, запуски БПЛА будут разрешены над населенными пунктами, однако на высотах, не превышающих 150 метров, и только в специально выделенных зонах, которые будут определены министерством. Это мера, направленная на обеспечение безопасности полетов дронов и предотвращение возможных проблем, пишут Известия.

Для организации полетов беспилотников массой до 30 кг и в пределах прямой видимости больше не потребуется подавать план передвижения. Это упростит процесс запуска и контроля над дронами, сделав его более гибким и удобным.

В настоящее время запуск дронов в регионах России запрещен из соображений безопасности. Введение новых правил запуска БПЛА над городами в 2024 году позволит развивать и использовать беспилотные технологии в стране, обеспечивая контролируемые и безопасные полеты дронов в городских условиях.

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