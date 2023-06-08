Минтранс разработал правила запуска дронов над городами

Согласно проекту постановления, запуски БПЛА будут разрешены над населенными пунктами, однако на высотах, не превышающих 150 метров, и только в специально выделенных зонах, которые будут определены министерством. Это мера, направленная на обеспечение безопасности полетов дронов и предотвращение возможных проблем, пишут Известия.