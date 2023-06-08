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Крыльцо здания правительства Тюменской области отреставрируют за миллион рублей

8 июня 2023, 14:41
Фото: 1MI

В Тюмени за миллион рублей отремонтируют крыльцо «Здания обкома КПСС»

В областной столице отреставрируют крыльцо «Здания обкома КПСС». Информация об этом появилась на сайте Госзакупки.

Сейчас на улице Володарского, 45 располагается здание правительства Тюменской области. Только на ремонт крыльца потратят 922 тысячи рублей.

Подрядчик обязуется выполнить облицовку крыльца из материалов такого же цвета, как оно есть сейчас (там гранитная плитка). Работы выполнит НПО «СибСпецСтройРеставрация».

Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице начинается сезон ремонтных работ. В ближайшее время будут перекрыты улицы Советская, Елецкая, Хохрякова, Широтная.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги
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