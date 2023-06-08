Крыльцо здания правительства Тюменской области отреставрируют за миллион рублей

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Сейчас на улице Володарского, 45 располагается здание правительства Тюменской области. Только на ремонт крыльца потратят 922 тысячи рублей.
Подрядчик обязуется выполнить облицовку крыльца из материалов такого же цвета, как оно есть сейчас (там гранитная плитка). Работы выполнит НПО «СибСпецСтройРеставрация».
Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице начинается сезон ремонтных работ. В ближайшее время будут перекрыты улицы Советская, Елецкая, Хохрякова, Широтная.