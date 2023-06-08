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«Колодцы пересохли»: в деревнях и СНТ около Тюмени нет воды

8 июня 2023, 10:19
Фото: 1MI

В деревне около Тюмени пересохли колодцы

Жители деревни Решетникова (около Тюмени) сообщают о снижении уровня воды в местных колодцах. Водопровода здесь нет.

В соцсетях люди жалуются, что колодцы пересохли. Эта ситуация наблюдается с начала июня. Похожая проблема у жителей Голышманово и в СНТ около озера Андреевское.

Тюменцы полагают, что это происходит из-за жаркой погоды.

«Есть скважина, но там вода ржавая, отстаивать надо», — сообщает тюменец в одном из пабликов.

Вчера «Наш город» отмечал, что в Тюмени ввели режим повышенной готовности из-за снижения уровня воды в Туре.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Вода
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