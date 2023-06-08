«Колодцы пересохли»: в деревнях и СНТ около Тюмени нет воды

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В соцсетях люди жалуются, что колодцы пересохли. Эта ситуация наблюдается с начала июня. Похожая проблема у жителей Голышманово и в СНТ около озера Андреевское.
Тюменцы полагают, что это происходит из-за жаркой погоды.
«Есть скважина, но там вода ржавая, отстаивать надо», — сообщает тюменец в одном из пабликов.
Вчера «Наш город» отмечал, что в Тюмени ввели режим повышенной готовности из-за снижения уровня воды в Туре.