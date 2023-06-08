«Исход был ясен сразу»: в суде рассмотрели жалобу по делу о «видео в кружочке»

Также Ольга Гонец, анализируя видеозапись, пишет в заключении — «графика и пунктуация автора сохранены», что также вызывает вопросы к компетенциям эксперта. А потому, при рассмотрении дела в Центральном районном суде, стороны защиты предоставили результаты других специалистов, анализировавших тот же видеоматериал. Экспертами выступили кандидат филологических наук, член научно-методического совета, а также член правления Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам Елизавета Аркадьевна Колтунова и кандидат психологических наук, член научно-методического совета Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам Сергей Владимирович Давыдов.