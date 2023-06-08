«Исход был ясен сразу»: в суде рассмотрели жалобу по делу о «видео в кружочке»

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
30 января 2023 года в Центральном районном суде Кирилла признали виновным и приговорили его к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Поводом для заведения дела стало видео «в кружочке», которое парень записал после того, как его задержали на Центральной площади.
Сегодня, при входе в зал заседания, пристав настоятельно попросил всех убрать мобильные телефоны и ничего не снимать. Несмотря на разрешение судьи вести аудиозапись заседания и делать заметки, сотрудник ФССП упорно просил убрать телефон из рук. Сотрудникам СМИ пришлось обратиться к судье по делу, чтобы реализовать свое право на ведение записи. В фото- и видеосъемке журналистам отказали.
Само заседание длилось около 30 минут, Кириллу Мартюшеву сообщили, что его ходатайство о переносе заседания в связи с тем, что он еще не успел ознакомиться с протоколами заседаний в Центральном районном суде, было отклонено.
«Я не успел все изучить… Вы когда-нибудь сидели в СИЗО, знаете как тут все устроено?», — спросил у судьи Кирилл в ответ на отказ.
Но председатель заседания отказался вступать с Мартюшевым в полемику и утвердил своей отказ.
Кирилл и его адвокат просили отменить приговор Центрального районного суда «ввиду его необоснованности и несправедливости». Они убеждены, что суд не взял во внимание доводы стороны защиты и суд проходил с обвинительным уклоном. По мнению защитника, суд намеренно не учитывал доказательства стороны защиты и делал упор на доводы обвинителя.
«Я никого не призывал никого убивать. Доказательства по делу были получены с нарушением моих прав», — заявлял Мартюшев.
Павел Руснаков добавил, что основа, на которой строится обвинения — психолого-лингвистическая экспертиза ФСБ, составленная Ольгой Гонец, в которой обнаружились множественные грубейшие ошибки. Заключение составлял один человек, имеющий образование в сфере лингвистики, оценивать психологический аспект она не имела права.
Также Ольга Гонец, анализируя видеозапись, пишет в заключении — «графика и пунктуация автора сохранены», что также вызывает вопросы к компетенциям эксперта. А потому, при рассмотрении дела в Центральном районном суде, стороны защиты предоставили результаты других специалистов, анализировавших тот же видеоматериал. Экспертами выступили кандидат филологических наук, член научно-методического совета, а также член правления Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам Елизавета Аркадьевна Колтунова и кандидат психологических наук, член научно-методического совета Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам Сергей Владимирович Давыдов.
«В экспертизе требовалось определить лингвистические и психологические признаки деяния, но Ольга Александровна Гонец провела единоличную лингвистическую экспертизу, а не комплексную. Определяя признаки психологические, эксперт-лингвист вышел за пределы компетенций специалиста», — сказала на допросе в Центральном районном суде Елизавета Колтунова.
Она также обозначала, что в материале не идет речи о попытке Мартюшева заставить кого-то что-либо сделать. При этом очевидно, что субъект речи находится под впечатлением своего задержания.
«Слова Мартюшева об „электрическом стуле“, кроме того что являются мнением, не имеют признаков побуждения к реальным действиям в силу своей абсурдности (электрический стул как устройство не используется в законодательной практике РФ, и эта фраза является возможностью для Мартюшева эмоционально разрядиться», — сказала эксперт в ходе допроса.
Однако доводы экспертов стороны защиты не повлияли на решение Центрального суда.
Также Павел Руснаков отмечал, что за преступление средней тяжести Кириллу Мартюшеву дали слишком строгое наказание. Сам осужденный заявил, что тюрьма, по его мнению, эт не то место, где он сможет исправиться.
«Там ты находишься с людьми, которые совершили страшные преступления и с ними ты обзаводишься социальными связями. Не думаю, что это стимулирует осознание вины и исправление», — сказал Кирилл.
После прений сторон, слово дали Кириллу, который сказал, что результат заседания ему сразу был понятен.
«Я понимаю, что уеду на зону. Еще в прениях я сказал, что это бессмысленно. Я думаю, что меня осудили, чтобы я мыслил согласно толпе. Могу сказать, что отчасти это получилось. Неважно кто умирает и за что, я на это никак не могу повлиять своим голосом, выходом на улицу… Это режим. На это повлияет то, как работает ваша система. Сколько поломанных судеб и жизней… И все — основываясь на том, что на них кто-то завел уголовное дело. А если его завели, то ты уже виновный. Не так важно, есть на то доказательства или нет. Моя бедная мама надеялась, что настанет справедливость, она просто не понимает, что здесь происходит», — выразил свое мнение Кирилл.
Мартюшев добавил, что незаконно осужденные люди должны быть на свободе. Судья, выйдя из совещательной комнаты, объявил, что приговор Центрального районного суда оставлен без изменений.
Павел Руснаков сразу сказал, что это решение также будет обжаловано. К тому же сейчас, когда Кирилла увезут в колонию, он сразу может подать на УДО, так как уже провел в СИЗО 1 год и 3 месяца.