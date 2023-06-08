Грибники потушили ландшафтный пожар около Тюмени. Видео

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Дым от пожара было «видно с дороги».
«Сгоняли, на разведку. Но не зря», — отметил Константин А. в группе Грибники Тюмени и Тюменской области».
Возгорание удалось потушить водой, которую тюменцы привезли с собой.
Ранее «Наш город» отмечал, что в Тюменской области число лесных пожаров снижается. После жары в регионе прошли дожди, влажность воздуха повысилась до 50%. С 17 июня жаркая погода может снова вернуться в Тюмень.