nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Изображение материала

Грибники потушили ландшафтный пожар около Тюмени. Видео

8 июня 2023, 11:08
Фото: Скрин видео «Грибники Тюмени и Тюменской области».

Тюменские грибники потушили ландшафтный пожар на Ирбитском тракте

Около Тюмени грибники потушили ландшафтный пожар. Видео инцидента появилось в среду в тюменском паблике в ВК.

Дым от пожара было «видно с дороги».

«Сгоняли, на разведку. Но не зря», — отметил Константин А. в группе Грибники Тюмени и Тюменской области».

Возгорание удалось потушить водой, которую тюменцы привезли с собой.

Ранее «Наш город» отмечал, что в Тюменской области число лесных пожаров снижается. После жары в регионе прошли дожди, влажность воздуха повысилась до 50%. С 17 июня жаркая погода может снова вернуться в Тюмень.

Читайте также:
Тюменцы опасаются пожара из-за спиленных веток
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Пожар#Лес
Подпишитесь
«Исход был ясен сразу»: в суде рассмотрели жалобу по делу о «видео в кружочке»
Сегодня, 07:20
Тюменцам обещают возвращение аномальной жары в июне
Сегодня, 07:28
В селе Абатское у «Магнита» сорвало крышу. Видео
Сегодня, 07:00
Тюменские депутаты внесли изменения в закон о бюджете
Сегодня, 10:30
В Тюмени катастрофически не хватает медиков и сотрудников автобизнеса
Сегодня, 03:57
Тюменские депутаты лишили мандата своего коллегу
Сегодня, 05:47