Глава СК РФ взял на контроль дело об обрушении потолка на женщину с ребенком в Тюмени

СУ СК России по Тюменской области по данному факту начало процессуальную проверку. Александр Бастрыкин потребовал от тюменских силовиков предоставить доклад об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по окончании проверки — о ее результатах.