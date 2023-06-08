Глава СК РФ взял на контроль дело об обрушении потолка на женщину с ребенком в Тюмени

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
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Updated Сегодня, 05:21
ЧП произошло в минувшие выходные. В результате происшествия травмы получили несовершеннолетний ребенок и его мама. Известно, что ремонт в доме выполнял застройщик, компания «Проспект».
СУ СК России по Тюменской области по данному факту начало процессуальную проверку. Александр Бастрыкин потребовал от тюменских силовиков предоставить доклад об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по окончании проверки — о ее результатах.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на улице Обдорской обрушилась кирпичная кладка балкона на 3-этаже. В результате ЧП пострадал мужчина — он выпал с балкона. Следователи организовали проведение процессуальной проверки с целью установления всех обстоятельств произошедшего.