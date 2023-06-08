Герман Греф презентовал инновационные проекты Сбербанка

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
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Updated Сегодня, 16:45
Как пишет lenta.ru, мероприятие проходит с 7 по 9 июня в Сочи на территории парка науки и искусства «Сириус». Его проведение приурочено к председательству России в органах Евразийского экономического союза.
Примечательно, что в мероприятии приняли участие председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и главы правительств СНГ.
Как сообщил глава Сбербанка Герман Греф, одной из многообещающих разработок является умный помощник врача «ТОП-3». Система предлагает три наиболее вероятных диагноза на основании симптомов пациента. Данная программа уже успешно работает во всех взрослых поликлиниках Москвы. С ее помощью врачи поставили более 10 млн предварительных диагнозов, при этом эффективность постановки диагнозов выросла на 7,4%.
Другая разработка, которой активно пользовались более чем в 30 регионах страны, — алгоритм «КТ легких» для определения ковида. Сейчас он помогает выявлять и другие патологии, включая онкологические заболевания.
Образовательный проект «Школа 21» предоставляет возможность кандидатам старше 18 лет, которые прошли отборочные этапы, бесплатно получить специальность в IT-сфере. Помимо столицы, обучение проводится в кампусах школы в Казани, Новосибирске, а также в Сургуте. Всего в них обучается 4100 человек, а более 1800 человек уже стажируются или успешно трудоустроены в крупнейших IT-компаниях и стартапах РФ.
Герман Греф рассказал и возможностях искусственного интеллекта. По его словам, нейросеть Сбера GigaChat может не только давать ответы на вопросы пользователей, но и вести диалог, писать программный код, а также создавать тексты и картинки на основе описаний.
Нейросеть Kandinsky 2.1 в течение нескольких секунд способна сгенерировать изображения по текстовому описанию. Она умеет анализировать запросы на 101 языке и создавать картинки в различных стилях. Данная нейросеть является одним из самых быстрорастущих сервисов, созданных на основе искусственного интеллекта, в мире.