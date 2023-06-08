Герман Греф презентовал инновационные проекты Сбербанка

Образовательный проект «Школа 21» предоставляет возможность кандидатам старше 18 лет, которые прошли отборочные этапы, бесплатно получить специальность в IT-сфере. Помимо столицы, обучение проводится в кампусах школы в Казани, Новосибирске, а также в Сургуте. Всего в них обучается 4100 человек, а более 1800 человек уже стажируются или успешно трудоустроены в крупнейших IT-компаниях и стартапах РФ.