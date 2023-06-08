Эксперты: рынок недвижимости в России постепенно затухает из-за ипотеки

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени отмечается почти 30% рост предложения новостроек. В настоящий момент продаются более 17 тысяч новых квартир, но их не торопятся покупать. Эксперты пока не ждут улучшения ситуации на рынке недвижимости.