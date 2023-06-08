Эксперты: рынок недвижимости в России постепенно затухает из-за ипотеки

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
По данным «Новых Известий», уже сейчас рынок недвижимости в РФ фактически полумёртвый. Но теперь он может вскоре окончательно упасть: регулятор ужесточил требования. Это приведёт к подорожанию ипотеки и снижению активности покупателей.
Только в количество в Москве и Санкт-Петербурге число застройщиков упало за 5 лет на 30 процентов.
«Подорожает прежде всего сегмент недорогих квартир. Загородного жилья это не коснется: на „загородку“ люди, как правило, копят деньги. А ипотека нужна в срочных случаях. Например, дети разъезжаются с родителями, молодая семья срочно ищет отдельную квартиру», — сообщила «Новым Известиям» риелтор Наталья Головина.
Специалисты уже фиксируют покупки новостроек на уровне 2017 года. Повышение первоначального взноса приведет к снижению доступности жилья для населения. В первую очередь это коснется наименее обеспеченных слоёв. Но и для среднего класса рынок недвижимости станет менее доступным.
Между тем российские риелторы обсуждают новую инициативу — лицензирование их деятельности. Они полагают, что это приведёт к росту комиссии с продаж и оттоку заказчиков. Н
«Кто-то уйдёт, да. А кого-то наоборот привлекут имя, статус и доверие. Посмотрите, народ более охотно доверяет сетевым магазинам, чем лавочкам в торце соседнего дома. Считаю, что лицензирование должно быть добровольным. Хочешь, лицензируйся, а хочешь, нет», — отметил риелтор Сергей Румянцев.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени отмечается почти 30% рост предложения новостроек. В настоящий момент продаются более 17 тысяч новых квартир, но их не торопятся покупать. Эксперты пока не ждут улучшения ситуации на рынке недвижимости.