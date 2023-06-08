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Эксперты: рынок недвижимости в России постепенно затухает из-за ипотеки

8 июня 2023, 12:54
Фото: 1MI

В России сделок с недвижимостью станет заметно меньше из-за ипотеки

В России постепенно затухает рынок недвижимости. Предусмотрено поэтапное повышение требований к минимальному первоначальному взносу на ипотеку: с 1 июня 2023 года — 20%, с 1 января 2024 года — 30%.

По данным «Новых Известий», уже сейчас рынок недвижимости в РФ фактически полумёртвый. Но теперь он может вскоре окончательно упасть: регулятор ужесточил требования. Это приведёт к подорожанию ипотеки и снижению активности покупателей.

Только в количество в Москве и Санкт-Петербурге число застройщиков упало за 5 лет на 30 процентов.

«Подорожает прежде всего сегмент недорогих квартир. Загородного жилья это не коснется: на „загородку“ люди, как правило, копят деньги. А ипотека нужна в срочных случаях. Например, дети разъезжаются с родителями, молодая семья срочно ищет отдельную квартиру», — сообщила «Новым Известиям» риелтор Наталья Головина.

Специалисты уже фиксируют покупки новостроек на уровне 2017 года. Повышение первоначального взноса приведет к снижению доступности жилья для населения. В первую очередь это коснется наименее обеспеченных слоёв. Но и для среднего класса рынок недвижимости станет менее доступным.

Между тем российские риелторы обсуждают новую инициативу — лицензирование их деятельности. Они полагают, что это приведёт к росту комиссии с продаж и оттоку заказчиков. Н

«Кто-то уйдёт, да. А кого-то наоборот привлекут имя, статус и доверие. Посмотрите, народ более охотно доверяет сетевым магазинам, чем лавочкам в торце соседнего дома. Считаю, что лицензирование должно быть добровольным. Хочешь, лицензируйся, а хочешь, нет», — отметил риелтор Сергей Румянцев.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени отмечается почти 30% рост предложения новостроек. В настоящий момент продаются более 17 тысяч новых квартир, но их не торопятся покупать. Эксперты пока не ждут улучшения ситуации на рынке недвижимости.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Квартиры#Загородная недвижимость#Продажа недвижимости
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