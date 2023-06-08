Эксперт: подрыв дамбы Каховской ГЭС может вызвать цепную реакцию разрушений

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:58
В настоящее время происходит неконтролируемый сброс воды.
Специалисты отмечают, что Каховская ГЭС на данный момент не представляет опасности, однако подрыв дамбы, через которую она проходит, может иметь серьезные последствия. Эколог и главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов поделился своими выводами в беседе с Pravda.Ru.
На реке Днепр расположены семь плотин, включая Каховскую. Прорыв любой из них может вызвать эффект домино и привести к разрушению других гидротехнических сооружений, предупредил эксперт. Фролов указал, что уровень воды может повыситься на несколько метров, что приведет к полному затоплению Херсона и множества населенных пунктов.
Масштабы происшествия зависят от того, на каком уровне произойдет прорыв. В случае разрушения Днепровской плотины и Киевского водохранилища потери могут исчисляться десятками тысяч человек, заключил эксперт в своем интервью.