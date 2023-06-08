Эксперт: подрыв дамбы Каховской ГЭС может вызвать цепную реакцию разрушений

На реке Днепр расположены семь плотин, включая Каховскую. Прорыв любой из них может вызвать эффект домино и привести к разрушению других гидротехнических сооружений, предупредил эксперт. Фролов указал, что уровень воды может повыситься на несколько метров, что приведет к полному затоплению Херсона и множества населенных пунктов.