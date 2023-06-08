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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Эксперт: подрыв дамбы Каховской ГЭС может вызвать цепную реакцию разрушений

8 июня 2023, 06:53
В результате ударов со стороны украинской армии верхняя часть Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) была разрушена. Согласно предположениям, атака была проведена с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха». Задвижки на плотине были разрушены, однако сама дамба не пострадала.

В настоящее время происходит неконтролируемый сброс воды.

Специалисты отмечают, что Каховская ГЭС на данный момент не представляет опасности, однако подрыв дамбы, через которую она проходит, может иметь серьезные последствия. Эколог и главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов поделился своими выводами в беседе с Pravda.Ru.

На реке Днепр расположены семь плотин, включая Каховскую. Прорыв любой из них может вызвать эффект домино и привести к разрушению других гидротехнических сооружений, предупредил эксперт. Фролов указал, что уровень воды может повыситься на несколько метров, что приведет к полному затоплению Херсона и множества населенных пунктов.

Масштабы происшествия зависят от того, на каком уровне произойдет прорыв. В случае разрушения Днепровской плотины и Киевского водохранилища потери могут исчисляться десятками тысяч человек, заключил эксперт в своем интервью.

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