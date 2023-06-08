Для гостей и участников «Этнофеста» в Тюменской области улучшили качество связи

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Мобильную базовую станцию МТС доставили из Тюмени специально на дни проведения фестиваля, с 8 по 12 июня, установив компактную конструкцию за один день. В результате проведенных работ связью обеспечены все тематические площадки этнофестиваля, увеличена скорость и качество интернета 4G, а емкость сети позволяет выдержать нагрузку нескольких тысяч участников и гостей сейшена.
Этнофестиваль существует более 15 лет и уже стал визитной карточкой региона. Каждый год он привлекает не только зрителей и участников из Тюмени, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Перми, Омска. В этом году планируется принять около 10 тысяч человек. В ближайшие дни гостей ждет праздник Холи, световое шоу Inferna, мастер-классы по ирландскому танцу, горловому пению, бубнам, фламенко, самба-шествие, трансформационные игры и детские квесты.
Для организации фестиваля такого масштаба «в открытом поле» необходима инфраструктура, в том числе и цифровая. Участники и гости на фестивале живут в палатках по несколько дней. Организаторы праздника создали условия для комфортного пребывания гостей и участников на этнофестивале, предусмотрев, к примеру, передвижной, компактный вариант «вышки» МТС.