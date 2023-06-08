Для гостей и участников «Этнофеста» в Тюменской области улучшили качество связи

Этнофестиваль существует более 15 лет и уже стал визитной карточкой региона. Каждый год он привлекает не только зрителей и участников из Тюмени, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Перми, Омска. В этом году планируется принять около 10 тысяч человек. В ближайшие дни гостей ждет праздник Холи, световое шоу Inferna, мастер-классы по ирландскому танцу, горловому пению, бубнам, фламенко, самба-шествие, трансформационные игры и детские квесты.