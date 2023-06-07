В тюменской компании по производству дров рассказали о вечернем пожаре на складах

Ранее «Наш Город» писал, что вечером во вторник в Тюмени произошел пожар в строении арочного типа по Тимофея Чаркова, 7 Б. На месте работали12 единиц основной и специальной техники, 34 человека личного состава подразделений МЧС. По предварительной информации, площадь пожара составляет 800 «квавдратов».