В тюменской компании по производству дров рассказали о вечернем пожаре на складах

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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«С компанией Дрова72 всё в порядке. Горели соседи — предприятие по переработке мусора, картона и пластика. Возобновим работу сразу после включения электричества», — пояснили представители предприятия на своей странице в сети ВК.
Ранее «Наш Город» писал, что вечером во вторник в Тюмени произошел пожар в строении арочного типа по Тимофея Чаркова, 7 Б. На месте работали12 единиц основной и специальной техники, 34 человека личного состава подразделений МЧС. По предварительной информации, площадь пожара составляет 800 «квавдратов».