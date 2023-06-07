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В тюменской компании по производству дров рассказали о вечернем пожаре на складах

7 июня 2023, 03:47
Фото: Дрова 72

В тюменской компании по производству дров рассказали о вечернем пожаре на складах

В компании Дрова72 сообщили, что произошедший накануне вечером пожар на Тимофея Чаркова в Тюмени, не повлиял на работу компании.
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Тюмень
«С компанией Дрова72 всё в порядке. Горели соседи — предприятие по переработке мусора, картона и пластика. Возобновим работу сразу после включения электричества», — пояснили представители предприятия на своей странице в сети ВК.

Ранее «Наш Город» писал, что вечером во вторник в Тюмени произошел пожар в строении арочного типа по Тимофея Чаркова, 7 Б. На месте работали12 единиц основной и специальной техники, 34 человека личного состава подразделений МЧС. По предварительной информации, площадь пожара составляет 800 «квавдратов».

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#Валентина Бурнашева#Пожар#Тюмень#Тюменская область
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