В Тюмени скончался создатель военно-патриотического клуба «БАРС»

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
В своём Telegram-канале он отметил, что он был тренером для многих молодых людей. Олег Денисов более 30 лет обучал специальной и прикладной военной подготовке.
«В памяти всех, кто знал Олега Николаевича и имел честь у него учиться, он останется искренним человеком с открытой душой. Наставником, который всегда находил время поделиться знаниями, по-отечески поговорить, помочь и поддержать», — сообщил губернатор Тюменской области.
В 2008 году на базе «Пионера» усилиями Олега Николаевича было сформировано отделение специальной и прикладной подготовки.