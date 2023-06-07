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В Тюмени скончался создатель военно-патриотического клуба «БАРС»

7 июня 2023, 16:41
Фото: Telegram-канал Александра Моора

Умер создатель военно-патриотического клуба «БАРС»

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о смерти Олега Николаевича Денисова, создателя военно-патриотического клуба «БАРС». Это произошло 5 июня.

В своём Telegram-канале он отметил, что он был тренером для многих молодых людей. Олег Денисов более 30 лет обучал специальной и прикладной военной подготовке.

«В памяти всех, кто знал Олега Николаевича и имел честь у него учиться, он останется искренним человеком с открытой душой. Наставником, который всегда находил время поделиться знаниями, по-отечески поговорить, помочь и поддержать», — сообщил губернатор Тюменской области.

В 2008 году на базе «Пионера» усилиями Олега Николаевича было сформировано отделение специальной и прикладной подготовки.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Похороны#Умерший
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