В Тюмени набирают популярность пентхаусы с террасами и видовые квартиры

Дома комплекса объединяет приватный двор-парк с круглосуточным видеонаблюдением, обеспечивающим безопасность жильцов. Парковку автомобилей вывели за пределы территории, так что детей можно будет безбоязненно оставлять на игровых площадках. На игровых присутствуют разные элементы — песочница с деревянным подиумом, веревочные лестницы, паутинки, стена для скалолазания, горки и качели. Для тех, кто следит за своим здоровьем и занимается спортом, есть воркаут-площадка с уличными тренажерами.