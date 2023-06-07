В Тюмени набирают популярность пентхаусы с террасами и видовые квартиры

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Терраса у большинства покупателей ассоциируется с премиум жильем, но тюменские застройщики находят рациональные решения для любителей такого интерьерного пространства и делают его доступным.
Терраса — это своего рода маркер, для покупателя, практически 100% гарантия высокого качества проекта, неординарной авторской архитектуры и интересной планировки самой квартиры, — отметил директор по продажам жилого комплекса «Уездные кварталы» Никита Кулигин.
Жилой комплекс «Уездные кварталы» возводят в ставшем популярным районе — Тюменской слободе. Квартал состоит из трех разноуровневых домов. Квартиры в первых двух домах меньшей этажности (от 7 до 17 этажей) уже начали продавать ранее. Настала очередь и третьего — самого высокого. Стремительная вертикаль башни является архитектурной доминантой первого квартала и становится знаковым высотным объектом Тюменской слободы.
В квартирах башни-доминанты определенно будет светло и просторно, благодаря трехметровым потолкам и витражным окнам. На первых и последних этажах расположатся роскошные пентхаусы с террасами.
На 30 квадратных метрах террасы можно разбить собственный мини-сад, обустроить зону барбекю, летом расставить шезлонги — наслаждаться великолепным панорамным видом и свежим воздухом, не покидая своей квартиры.
Студентам и молодым семьям подойдут студии и однокомнатные квартиры площадью от 40 квадратных метров. Стоимость студии от 3,9 млн рублей, однокомнатные — от 4,5 млн.
Семьям с детьми можно присмотреться к двухкомнатным квартирам с мастер-спальней, детской, двумя санузлами и кухней-гостиной. Стоимость начинается от 6,4 млн рублей.
Для любителей большого пространства подойдут просторные «трешки» от 82 квадратных метров. Цена начинается от 8,5 млн рублей.
Застройщик «Мидгард Рус» серьезно отнесся к озеленению территории и экологическому благополучию будущих жильцов. Архитекторы создали целую экосистему: здесь высадят яблони, клены, липы, ели, ивы, можжевельник и сирень.
Дома комплекса объединяет приватный двор-парк с круглосуточным видеонаблюдением, обеспечивающим безопасность жильцов. Парковку автомобилей вывели за пределы территории, так что детей можно будет безбоязненно оставлять на игровых площадках. На игровых присутствуют разные элементы — песочница с деревянным подиумом, веревочные лестницы, паутинки, стена для скалолазания, горки и качели. Для тех, кто следит за своим здоровьем и занимается спортом, есть воркаут-площадка с уличными тренажерами.
Сдача дома запланирована на третий квартал 2025 года. На первоначальном этапе квартиры обычно дешевле, и застройщик предлагает массу разнообразных вариантов покупки. Это и trade-in, и рассрочка, и ипотека, в том числе траншевая.
Узнать подробную информацию можно в отделе продаж по тел. +7 (34-52) 39-47-81.
Офис продаж «Уездные кварталы»: Тюмень, ул. В. Подшибякина, 9, ст. 1,
Застройщик ООО «СЗ МИДГАРД РУС», проектная декларация на сайте наш. дом.рф.
Продажи осуществляются в соответствии с Законом РФ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…».
Ипотеку предоставляют ПАО «Сбербанк» и другие банки.
Рекламодатель: ООО «СЗ МИДГАРД РУС», уездные-кварталы.рф.