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В Тюмени на 5 дней перекроют улицу Республики около Холодильной из-за ремонта

7 июня 2023, 16:05
Фото: 1MI

В Тюмени на 5 дней закроют улицу Республики из-за ремонта

В областной столице с 9 по 14 июня перекроют улицу Республики в районе Холодильной.

Ремонтные бригады будут реконструировать трубопровод. Будут организованы временные схему маршрутов автобусов.

По направлению в центр автобусы № 8, 10, 11, 11д, 14, 25, 30, 35, 48, 55, 60 повернут направо — на улицу Мельникайте, а затем на 50 лет Октября. Маршруты № 14, 25, 30, 35, 48 поедут на Максима Горького, далее по Республики.

Более сложная схема движения подготовлена для автобусов № 15, 27, 49, 63, 80, 80д, 86, 96. Они доедут до Текутьевского бульвара, развернуться и поедут до Мельникайте, далее повернут направо. Маршруты будут следовать до улицы Малыгина.

Предполагается, что в эти дни в Тюмени будут большие пробки. Ранее «Наш город» отмечал, что на прошлой неделе заторы в городе достигли 9 баллов из-за 10 ДТП.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Дороги#Деньги#Работа
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