В Тюмени на 5 дней перекроют улицу Республики около Холодильной из-за ремонта

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Ремонтные бригады будут реконструировать трубопровод. Будут организованы временные схему маршрутов автобусов.
По направлению в центр автобусы № 8, 10, 11, 11д, 14, 25, 30, 35, 48, 55, 60 повернут направо — на улицу Мельникайте, а затем на 50 лет Октября. Маршруты № 14, 25, 30, 35, 48 поедут на Максима Горького, далее по Республики.
Более сложная схема движения подготовлена для автобусов № 15, 27, 49, 63, 80, 80д, 86, 96. Они доедут до Текутьевского бульвара, развернуться и поедут до Мельникайте, далее повернут направо. Маршруты будут следовать до улицы Малыгина.
Предполагается, что в эти дни в Тюмени будут большие пробки. Ранее «Наш город» отмечал, что на прошлой неделе заторы в городе достигли 9 баллов из-за 10 ДТП.