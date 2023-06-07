В Тюмени на 5 дней перекроют улицу Республики около Холодильной из-за ремонта

По направлению в центр автобусы № 8, 10, 11, 11д, 14, 25, 30, 35, 48, 55, 60 повернут направо — на улицу Мельникайте, а затем на 50 лет Октября. Маршруты № 14, 25, 30, 35, 48 поедут на Максима Горького, далее по Республики.