Трагедия в Тобольске: неизвестные отравили сторожевых собак

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
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Updated Сегодня, 05:40
По словам очевидцев, вечером 1 июня была обнаружена мертвой беременная собака по кличке «Лада», на следующей день было отравлено еще одно животное. Обе собаки гуляли в районе Аллееи шейхов-исламских миссионеров.
«Ранее, 19–20 мая, на Астане „Искерской“ участники Международного фестиваля историко- культурного наследия сибирских татар и коренных народов евразийского пространства „Сузге-тора“ зафиксировали несанкционированно установленный крест с пустой оградкой перед Аллеей шейхов-исламских миссионеров. 20 мая о данном инциденте сообщено соответствующим органам. До сих пор ответ не получен», — сообщили тоболяки в сообществе «Типичный Тобольск».
По словам местных жителей, аналогичные случаи был зафиксированы в 2019 году.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском поселке «Боровский» неизвестные расстреляли собаку из пневматического оружия. Неравнодушные прохожие доставили раненое животное в ветклинику.