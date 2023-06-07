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Трагедия в Тобольске: неизвестные отравили сторожевых собак

7 июня 2023, 05:07

В Тобольске неизвестные отравили сторожевых собак историко-мемориального комплекса

В Тобольске неизвестные отравили сторожевых собак историко-мемориального комплекса «Искер». ЧП произошло на минувшей неделе — в ночь с 1 на 2 июня.

По словам очевидцев, вечером 1 июня была обнаружена мертвой беременная собака по кличке «Лада», на следующей день было отравлено еще одно животное. Обе собаки гуляли в районе Аллееи шейхов-исламских миссионеров.

«Ранее, 19–20 мая, на Астане „Искерской“ участники Международного фестиваля историко- культурного наследия сибирских татар и коренных народов евразийского пространства „Сузге-тора“ зафиксировали несанкционированно установленный крест с пустой оградкой перед Аллеей шейхов-исламских миссионеров. 20 мая о данном инциденте сообщено соответствующим органам. До сих пор ответ не получен», — сообщили тоболяки в сообществе «Типичный Тобольск».

По словам местных жителей, аналогичные случаи был зафиксированы в 2019 году.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском поселке «Боровский» неизвестные расстреляли собаку из пневматического оружия. Неравнодушные прохожие доставили раненое животное в ветклинику.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Животное#Собаки#Отравление#Тобольск#Тюменская область
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