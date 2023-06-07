В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли тюменские рыбаки

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
На 141-м километре автодороги столкнулись Lada и Volkswagen. Погибли водитель и пассажир Lada, 37 и 31-летний жители поселка Московский. По информации ГИБДД, тюменцы возвращались с рыбалки.
За рулем инормарки находился 30-летний уроженец Стерлитамака, он ехал из Сургута. В аварии он не пострадал.
Ранее «Наш Город» писал, что трассу Екатеринбург — Тюмень исключат из списка федеральных автодорог. Магистраль войдет в состав трассы М-12.