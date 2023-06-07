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В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли тюменские рыбаки

7 июня 2023, 08:11
Фото: 1MI

Два рыбака из Тюменской области погибли в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем накануне на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.
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Тюмень

На 141-м километре автодороги столкнулись Lada и Volkswagen. Погибли водитель и пассажир Lada, 37 и 31-летний жители поселка Московский. По информации ГИБДД, тюменцы возвращались с рыбалки.

За рулем инормарки находился 30-летний уроженец Стерлитамака, он ехал из Сургута. В аварии он не пострадал.

Ранее «Наш Город» писал, что трассу Екатеринбург — Тюмень исключат из списка федеральных автодорог. Магистраль войдет в состав трассы М-12.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Тюмень#ДТП#Жертвы ДТП#Тюменская область
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