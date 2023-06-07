В День города будет салют, тюменкам предлагают служить в армии за 350 тысяч рублей

Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
В Тюмени на День города пройдет праздничный салют.
Кто станет хедлайнером 437-летия Тюмени пока неизвестно. При праздновании Дня города будут организованы развлекательные мероприятия и салюты. О форме, месте и времени проведения салюта сообщим дополнительно.
В областной столице состоялись концертные программы, была организована работа тематических выставок и мастер-классов. Вечерний фейерверк был заменен на праздничный салют из стрелкового оружия. Стоит отметить, что в День Победы были отменены торжественные шествия и фейерверки. В областной столице состоялись концертные программы
Фигурант дела об отравлении алкоголем в Тюмени приговорен к семи годам колонии.
39-летнему Малику Мамедову огласили приговор. Мужчину признали виновным в хранении, перевозке в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности.
Он получил семь лет колонии особого режима. В январе 2022 года продукцией отравились 9 человек, они скончались.
Тюменкам предлагают службу по контракту с зарплатой до 350 тыс. рублей.
Они могут получить сразу до 695 тысяч рублей, зарплата в месяц от 125 до 350 тысяч.
«Федеральная организация набирает сотрудников на контрактную службу. Кроме мужчин берем и женщин: с медицинским образованием, до 47 лет, военный билет не обязателен», — отмечается на сайте объявлений Авито.
Контрактникам полагается экипировка, питание, медобслуживание.
31 мая «Наш город» сообщал, что военным требуются разведчики, стрелки, командиры отделений, фельдшеры.