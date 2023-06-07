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В День города будет салют, тюменкам предлагают служить в армии за 350 тысяч рублей

7 июня 2023, 18:28
Фото: 1MI

Тюменкам предлагают служить в армии за 350 тысяч рублей, в День города будет салют

Тюменские власти готовят праздничную программу ко Дню рождения города. Мероприятия пройдут 29 июля.

В Тюмени на День города пройдет праздничный салют.

Кто станет хедлайнером 437-летия Тюмени пока неизвестно. При праздновании Дня города будут организованы развлекательные мероприятия и салюты. О форме, месте и времени проведения салюта сообщим дополнительно.

В областной столице состоялись концертные программы, была организована работа тематических выставок и мастер-классов. Вечерний фейерверк был заменен на праздничный салют из стрелкового оружия. Стоит отметить, что в День Победы были отменены торжественные шествия и фейерверки. В областной столице состоялись концертные программы

 

Фигурант дела об отравлении алкоголем в Тюмени приговорен к семи годам колонии.

39-летнему Малику Мамедову огласили приговор. Мужчину признали виновным в хранении, перевозке в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Он получил семь лет колонии особого режима. В январе 2022 года продукцией отравились 9 человек, они скончались.

Тюменкам предлагают службу по контракту с зарплатой до 350 тыс. рублей.

Они могут получить сразу до 695 тысяч рублей, зарплата в месяц от 125 до 350 тысяч.

«Федеральная организация набирает сотрудников на контрактную службу. Кроме мужчин берем и женщин: с медицинским образованием, до 47 лет, военный билет не обязателен», — отмечается на сайте объявлений Авито.

Контрактникам полагается экипировка, питание, медобслуживание.

31 мая «Наш город» сообщал, что военным требуются разведчики, стрелки, командиры отделений, фельдшеры.

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