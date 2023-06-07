Utair заработает на пожарах — Тюменская область дает авиакомпании 52 миллиона рублей

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 07:05
Данная информация опубликована на портале СПАРК. Контракт заключен 30 мая 2023 года.
Также Utair займется оказанием услуг по аренде воздушных судов с экипажем с целью выполнения лесоавиационных работ на территории Югры. На эти цели выделено более 52 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени произошел пожар в ангарах по Тимофея Чаркова, 7Б. Там загорелись склады с прессованным картоном. Открытое горение было ликвидировано спустя почти два часа.