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Utair заработает на пожарах — Тюменская область дает авиакомпании 52 миллиона рублей

7 июня 2023, 06:59
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тюменские власти выделили Utair 52 миллиона рублей на тушение природных пожаров

Тюменская противопожарная служба заплатит 52,7 миллионов рублей авиакомпании Utair за оказание услуг по предоставлению вертолетов МИ-8АМТ/МТВ с экипажами для тушения ландшафтных пожаров.
Сюжет
Тюмень

Данная информация опубликована на портале СПАРК. Контракт заключен 30 мая 2023 года.

Также Utair займется оказанием услуг по аренде воздушных судов с экипажем с целью выполнения лесоавиационных работ на территории Югры. На эти цели выделено более 52 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени произошел пожар в ангарах по Тимофея Чаркова, 7Б. Там загорелись склады с прессованным картоном. Открытое горение было ликвидировано спустя почти два часа.

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