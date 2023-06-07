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УСТЭК не пропускает события лета: как прошел карьерный митап-2023

7 июня 2023, 09:44
Фото: УСТЭК
Создавать больше жизненных шансов для студентов в поиске практики и рабочего места — одна из приоритетных задач УСТЭК.

Поэтому представители Общества поучаствовали в «Карьерном митапе — 2023», который организовал Центр развития карьеры и взаимодействия с выпускниками ТюмГУ. На встрече обсудили, как формируются и развиваются молодежные кадровые резервы, в чем их запрос и потребность, затронули темы организации практического обучения, дополнительного образования и компетенций студентов и выпускников, чтобы в будущем использовать это для развития молодых специалистов внутри компании.

«УСТЭК открыт для молодых специалистов: мы готовы брать студентов на практику и последующее трудоустройство. Поэтому ТюмГУ — важный партнер в налаживании коммуникации между Обществом и будущими перспективными кадрами. На сегодняшний день в Обществе есть потребность в специалистах инженерно-технического профиля. Здесь на встрече мы активно взаимодействуем с другими предприятиями, узнаем их опыт трудоустройства выпускников, обмениваемся своими практиками, создавая эффективный нетворкинг. Сегодня мы отлично поработали в группах, выполняли практические задания, презентовали себя, создавали карту сервиса по дополнительному образованию», — поделилась Ольга Кремлёва, начальник управления по работе с персоналом УСТЭК.

На площадке митапа встретились представители компаний, среди которых Тюменьстат, ООО «Газпромнефть-Заполярье», ООО «Центр Экологии и Природопользования», АО «Авиационная транспортная компания „Ямал“, ООО „Газпром недра“, ООО „Газпромнефть Экспертные решения“, ООО „Центр налоговой помощи“, 2ГИС, объединив в общей сложности около 40 участников и сформировав сообщество работодателей-партнеров ТюмГУ — главную движущую силу, чтобы выпускникам было легче находить работу, стажировку и практику.

#Елена Чебоксарова#УСТЭК#Общество#Карьера#Молодежь#Студенты#Новости тюмени
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