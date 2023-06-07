УСТЭК не пропускает события лета: как прошел карьерный митап-2023

Поэтому представители Общества поучаствовали в «Карьерном митапе — 2023», который организовал Центр развития карьеры и взаимодействия с выпускниками ТюмГУ. На встрече обсудили, как формируются и развиваются молодежные кадровые резервы, в чем их запрос и потребность, затронули темы организации практического обучения, дополнительного образования и компетенций студентов и выпускников, чтобы в будущем использовать это для развития молодых специалистов внутри компании.