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Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Ученые разработали метод развития двурукости у медиков

7 июня 2023, 10:16
Российские ученые обнаружили новый способ развивать способность медицинского персонала одинаково хорошо пользоваться и левой, и правой рукой с помощью специального комплекса для реабилитации после инсультов.

Для врачей, особенно хирургов, владение обеими руками является важным навыком, позволяющим качественно выполнять современные операции на внутренних органах, проводимые через небольшие отверстия, пишут Известия.

Исследования, проведенные с участием добровольцев, показали, что регулярные тренировки на специальном аппарате способствуют улучшению координации движений хирургов. Согласно мнению экспертов, не только проведение операций, но и общий интеллектуальный уровень медицинского персонала может быть повышен благодаря развитию подобных навыков.

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