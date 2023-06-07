Ученые разработали метод развития двурукости у медиков

Исследования, проведенные с участием добровольцев, показали, что регулярные тренировки на специальном аппарате способствуют улучшению координации движений хирургов. Согласно мнению экспертов, не только проведение операций, но и общий интеллектуальный уровень медицинского персонала может быть повышен благодаря развитию подобных навыков.