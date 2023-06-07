Ученые разработали метод развития двурукости у медиков

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Для врачей, особенно хирургов, владение обеими руками является важным навыком, позволяющим качественно выполнять современные операции на внутренних органах, проводимые через небольшие отверстия, пишут Известия.
Исследования, проведенные с участием добровольцев, показали, что регулярные тренировки на специальном аппарате способствуют улучшению координации движений хирургов. Согласно мнению экспертов, не только проведение операций, но и общий интеллектуальный уровень медицинского персонала может быть повышен благодаря развитию подобных навыков.