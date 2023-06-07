Тюменцы раскупили самые дорогие билеты на концерт Леонида Агутина в Тобольске

Он состоится в Тобольске в рамках фестиваля «Лето в Тобольском кремле». Самые дорогие билеты стоят 10 тысяч рублей, их уже не продают. Остались только места за 8 и за 9 тысяч, сообщается на сайте тюменской филармонии. На концерте будут предусмотрены танцевальные зоны.