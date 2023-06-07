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Тюменцы раскупили самые дорогие билеты на концерт Леонида Агутина в Тобольске

7 июня 2023, 13:21
Фото: 1MI

Тюменцы раскупили вип-билеты на концерт Агутина в Тобольске

Тюменцы раскупили практически все билеты на концерт Леонида Агутина, который пройдёт 15 июля.

Он состоится в Тобольске в рамках фестиваля «Лето в Тобольском кремле». Самые дорогие билеты стоят 10 тысяч рублей, их уже не продают. Остались только места за 8 и за 9 тысяч, сообщается на сайте тюменской филармонии. На концерте будут предусмотрены танцевальные зоны.

Два дня назад «Наш город» сообщал, что у Леонида Агутина и Тюменского филармонического оркестра выйдет совместный альбом. Предполагается, что он появится после 15 июля.

Леонид Агутин и Тюменский филармонический оркестр выпустят совместный альбом
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Концерты
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