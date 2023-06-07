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Тюменцы могут остаться без молочных продуктов известного завода

7 июня 2023, 11:53
Фото: 1MI

Любимый тюменцами нижнетавдинский молочный завод накопил значительные долги

Нижнетавдинский молочный завод столкнулся с финансовыми трудностями. Предприятие входит в холдинг ARSIB.

Тюменцы рискуют остаться без любимой марки молочных продуктов. По данным сервиса СБИС, за 2021 год предприятие зафиксировало убыток в 5,3 млн рублей. Более того, у завода есть долги ещё на 5 млн.

Предприятие работает уже 3,5 года. Его основная деятельность — производство молока (кроме сырого) и молочной продукции.

Ранее «Наш город» сообщал, что другое предприятие из холдинга ARSIB ООО «Ялуторовский Мясокомбинат» накопила значительные обязательства (около 60 млн рублей).

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги
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