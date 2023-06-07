Тюменцы могут остаться без молочных продуктов известного завода

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Тюменцы рискуют остаться без любимой марки молочных продуктов. По данным сервиса СБИС, за 2021 год предприятие зафиксировало убыток в 5,3 млн рублей. Более того, у завода есть долги ещё на 5 млн.
Предприятие работает уже 3,5 года. Его основная деятельность — производство молока (кроме сырого) и молочной продукции.
Ранее «Наш город» сообщал, что другое предприятие из холдинга ARSIB ООО «Ялуторовский Мясокомбинат» накопила значительные обязательства (около 60 млн рублей).