Туристов из Тюмени эвакуировали из-за разлившейся реки у базы отдыха около Сочи

Ранее «Наш город отмечал, что сэкономить на отпуске, купив тур в Краснодарский край, не получится. Места в популярных отелях на Черноморском побережье на первую половину лета, по данным Российского союза туриндустрии, закончились ещё в мае. Пока цены на путевки на российский юг кусаются. Что касается Крыма, то к началу лета было зарезервировано только 20-30% номерного фонда. Подорожали и путевки в Турцию из-за увеличения спроса. В первом квартале он вырос в полтора раза по сравнению с 2022 годом, а туристический поток увеличился на 142%. В среднем цены на отдых в Турции выросли на 17,5%. Сегодня в среднем неделя на двоих в Аланье обойдется в 150 тысяч рублей в отеле 4* по системе All inclusive. Отдых в 5* — стоит, минимум, 170 тысяч рублей. Средний счёт на семью из четырёх человек составит 253 тысяч рублей. Подешевели туры в ОАЭ, почти на 8%. Неделя в Рас-аль-Хайме и Фуджейре для тюменцев стоит, минимум 150 тысяч рублей.