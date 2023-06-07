Туристов из Тюмени эвакуировали из-за разлившейся реки у базы отдыха около Сочи

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Тюменцы обратились в службу спасения.
«Уровень воды в Кудепсте поднялся очень быстро, смыв мангал и все, что находилось в прибрежной зоне. Одному человеку удалось перейти на другой берег, остальные пять — трое взрослых и двое детей», — отметили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Всех эвакуировали в спасательной косынке. Специалисты натянули через реку навесную переправу, из-за изгиба реки переправлять тюменцев пришлось дважды.
Стоит отметить, что в ближайшие дни в Сочи с 10 по 14 июня ожидается неблагоприятная погода. Синоптики прогнозируют до 10 мм осадков, температура воздуха в курортном городе не превысит + 24 градуса. До конца недели солнечных дней в курортном городе не ожидается.
Ранее «Наш город отмечал, что сэкономить на отпуске, купив тур в Краснодарский край, не получится. Места в популярных отелях на Черноморском побережье на первую половину лета, по данным Российского союза туриндустрии, закончились ещё в мае. Пока цены на путевки на российский юг кусаются. Что касается Крыма, то к началу лета было зарезервировано только 20-30% номерного фонда. Подорожали и путевки в Турцию из-за увеличения спроса. В первом квартале он вырос в полтора раза по сравнению с 2022 годом, а туристический поток увеличился на 142%. В среднем цены на отдых в Турции выросли на 17,5%. Сегодня в среднем неделя на двоих в Аланье обойдется в 150 тысяч рублей в отеле 4* по системе All inclusive. Отдых в 5* — стоит, минимум, 170 тысяч рублей. Средний счёт на семью из четырёх человек составит 253 тысяч рублей. Подешевели туры в ОАЭ, почти на 8%. Неделя в Рас-аль-Хайме и Фуджейре для тюменцев стоит, минимум 150 тысяч рублей.