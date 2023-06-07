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Трассу Екатеринбург — Тюмень исключат из списка федеральных дорог

7 июня 2023, 07:31
Фото: 1MI

Трассу Екатеринбург — Тюмень исключат из перечня федеральных дорог

Трассу Екатеринбург — Тюмень исключат из списка федеральных автодорог. Сотвествующая информация содержится в проекте постановления правительства России, опубликованном Министерством транспорта.
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Тюмень

В документе указано, что данный участок автодороги будет включен в состав трассы М-12. До конца декабря 2024 года он перейдет под управление Автодора.

Наряду с тюменской магистралью из Перечня автомобильных дорог будут исключены участок М-7 от Казани до Дюртюлей (около 400 километров), участок Р-242 от Ачита до Екатеринбурга (около 180 километров).

«Позицию, касающуюся автомобильной дороги М-7, изложить в следующей редакции: „М-7 Волга“ Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань». Позицию, касающуюся автомобильной дороги М-12, изложить в следующей редакции: «М-12 „Восток“ строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень». Позицию, касающуюся автомобильной дороги А-375, изложить в следующей редакции: «А-375 Хабаровск — Красный Яр — Ариадное — Чугуевка — Находка»», — указано в документе.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени началось строительство новой дороги в микрорайоне Мелиораторов. На возведение магистрали выделено более 116 миллионов рублей.

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