Трассу Екатеринбург — Тюмень исключат из списка федеральных дорог

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
В документе указано, что данный участок автодороги будет включен в состав трассы М-12. До конца декабря 2024 года он перейдет под управление Автодора.
Наряду с тюменской магистралью из Перечня автомобильных дорог будут исключены участок М-7 от Казани до Дюртюлей (около 400 километров), участок Р-242 от Ачита до Екатеринбурга (около 180 километров).
«Позицию, касающуюся автомобильной дороги М-7, изложить в следующей редакции: „М-7 Волга“ Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань». Позицию, касающуюся автомобильной дороги М-12, изложить в следующей редакции: «М-12 „Восток“ строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень». Позицию, касающуюся автомобильной дороги А-375, изложить в следующей редакции: «А-375 Хабаровск — Красный Яр — Ариадное — Чугуевка — Находка»», — указано в документе.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени началось строительство новой дороги в микрорайоне Мелиораторов. На возведение магистрали выделено более 116 миллионов рублей.