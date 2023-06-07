Суд осудил 39-летнего мужчину за смерть 9 жителей Тюмени от отравления алкоголем

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Он получил семь лет колонии особого режима.
«В ходе судебного следствия установлено, что в период с 3 января 2022 года Мамедовым и ещё несколькими лицами в торговых точках, расположенных на Ставропольской и Рижской в городе Тюмени, была сбыта гражданам нелицензионная спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт)», — сообщает пресс-служба тюменских судов.
В январе 2022 года продукцией отравились 9 человек, они скончались.
Ранее «Наш город» отмечал, что в РФ ищут на прилавках магазинов опасный алкогольный напиток «Мистер Сидр», из-за него погибло несколько человек.