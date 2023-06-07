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Суд осудил 39-летнего мужчину за смерть 9 жителей Тюмени от отравления алкоголем

7 июня 2023, 10:40
Фото: Пресс-служба тюменских судов

39-летний мужчина получил срок за смерть 9 жителей Тюмени

Суд в областной столице огласил приговор 39-летнему Малику Мамедову. Мужчину признали виновным в хранении, перевозке в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Он получил семь лет колонии особого режима.

«В ходе судебного следствия установлено, что в период с 3 января 2022 года Мамедовым и ещё несколькими лицами в торговых точках, расположенных на Ставропольской и Рижской в городе Тюмени, была сбыта гражданам нелицензионная спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт)», — сообщает пресс-служба тюменских судов.

В январе 2022 года продукцией отравились 9 человек, они скончались.

Ранее «Наш город» отмечал, что в РФ ищут на прилавках магазинов опасный алкогольный напиток «Мистер Сидр», из-за него погибло несколько человек.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дела судебные#Деньги
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