Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
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Updated Сегодня, 11:35
В 2023 году 12 июня выпадает на понедельник. Так как День России считается государственным праздником, понедельник становится нерабочим. Кроме того, выходные, приуроченные к Дню России, «захватят» также субботу и воскресенье — 10 и 11 июня. Таким образом, жители Тюмени, как и все остальные россияне, будут отдыхать три дня — в субботу, воскресенье и понедельник.
Следует отметить, что по специальному графику в День России будет организована работа сотрудников предприятий непрерывного цикла, силовых структур, скорой медицинской помощи, а также представителей других профессий. Для некоторых из них 12 июня вполне может быть и рабочим днем, тогда как для отдыха будут выделены другие дни.
Традиционно в Тюмени на День России организуются различные мероприятия, преимущественно тематическими. В 2023 году они также запланированы на 12 июня и предшествующие государственному празднику дни.
Так, в День России, 12 июня 2023 года в Тюмени пройдет интересное мероприятие — флешмоб музыкантов-гармонистов. Начало концерта в 17:00, название мероприятия — «Гармонисты играют».
Перед жителями и гостями Тюмени выступят как местные музыканты, так и гармонисты-виртуозы из других регионов России. В их репертуаре будут представлены произведения, соответствующие тематике праздника Дня России — военные, народные песни, в том числе в современной музыкальной обработке. Мероприятие бесплатное, его можно будет посетить всем желающим.
Мероприятие будет проводиться в формате конкурса, и гармонисты, ставшие по итогам выступления лучшими, далее отправятся на следующие этапы состязания. Абсолютных победителей жюри выявит по результатам регионального этапа.
В выходные, приуроченные к Дню России в 2023 году, в центре Тюмени все паркинги для автомобилей станут бесплатными. 10, 11 и 12 июня автолюбители смогут абсолютно бесплатно припарковать свои машины, в том числе и в центре города. Как заявили в администрации Тюмени, соответствующее решение принято в целях обеспечения безопасности движения в выходные дни.
Бесплатной в День России будет в том числе и автомобильная парковка на набережной реки Туры, благодаря чему жители и гости города смогут поехать на личном автомобиле в городе и хорошо отдохнуть.