nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Изображение материала

Сколько отдыхаем на 12 июня в Тюмени?

7 июня 2023, 11:34
Фото: piqsels.com
Сколько отдыхаем на 12 июня в Тюмени?
День России 12 июня в 2023 году выпадает на понедельник. Как можно будет отметить в Тюмени День России, как отдыхаем и на сколько дней рассчитаны выходные — рассказываем в этом материале.
Сюжет
Тюмень

Выходные в Тюмени в честь Дня России

В 2023 году 12 июня выпадает на понедельник. Так как День России считается государственным праздником, понедельник становится нерабочим. Кроме того, выходные, приуроченные к Дню России, «захватят» также субботу и воскресенье — 10 и 11 июня. Таким образом, жители Тюмени, как и все остальные россияне, будут отдыхать три дня — в субботу, воскресенье и понедельник.

Следует отметить, что по специальному графику в День России будет организована работа сотрудников предприятий непрерывного цикла, силовых структур, скорой медицинской помощи, а также представителей других профессий. Для некоторых из них 12 июня вполне может быть и рабочим днем, тогда как для отдыха будут выделены другие дни.

Сколько отдыхаем на 12 июня в Тюмени?Сколько отдыхаем на 12 июня в Тюмени?
Сколько отдыхаем на 12 июня в Тюмени?
Фото: 1MI

Мероприятия в Тюмени на День России

Традиционно в Тюмени на День России организуются различные мероприятия, преимущественно тематическими. В 2023 году они также запланированы на 12 июня и предшествующие государственному празднику дни.

Так, в День России, 12 июня 2023 года в Тюмени пройдет интересное мероприятие — флешмоб музыкантов-гармонистов. Начало концерта в 17:00, название мероприятия — «Гармонисты играют».

Перед жителями и гостями Тюмени выступят как местные музыканты, так и гармонисты-виртуозы из других регионов России. В их репертуаре будут представлены произведения, соответствующие тематике праздника Дня России — военные, народные песни, в том числе в современной музыкальной обработке. Мероприятие бесплатное, его можно будет посетить всем желающим.

Мероприятие будет проводиться в формате конкурса, и гармонисты, ставшие по итогам выступления лучшими, далее отправятся на следующие этапы состязания. Абсолютных победителей жюри выявит по результатам регионального этапа.

Мероприятия в Тюмени на День РоссииМероприятия в Тюмени на День России
Мероприятия в Тюмени на День России
Фото: 1MI

В выходные, приуроченные к Дню России в 2023 году, в центре Тюмени все паркинги для автомобилей станут бесплатными. 10, 11 и 12 июня автолюбители смогут абсолютно бесплатно припарковать свои машины, в том числе и в центре города. Как заявили в администрации Тюмени, соответствующее решение принято в целях обеспечения безопасности движения в выходные дни.

Бесплатной в День России будет в том числе и автомобильная парковка на набережной реки Туры, благодаря чему жители и гости города смогут поехать на личном автомобиле в городе и хорошо отдохнуть.

Мероприятия в Тюмени на День РоссииМероприятия в Тюмени на День России
Мероприятия в Тюмени на День России
Фото: 1MI
#Тюмень#День России#Праздники#Выходные
Подпишитесь
Из-за обмеления Туры губернатор Моор ввел режим повышенной готовности
Сегодня, 04:11
«Отбирают квартиры»: застройщик пытается лишить дольщиков прав на купленное жилье
Вчера, 13:09
«От головной боли до комы»: ошибка тюменских врачей стоила жизни отцу троих детей
Вчера, 08:51
Туристов из Тюмени эвакуировали из-за разлившейся реки у базы отдыха около Сочи
Сегодня, 11:01
На службу по контракту в Тюмени берут женщин до 47 лет. Зарплата до 350 тысяч рублей
Сегодня, 10:12
Ко Дню города тюменские власти готовят салюты и концерт
Сегодня, 07:49