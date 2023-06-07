В 2023 году 12 июня выпадает на понедельник. Так как День России считается государственным праздником, понедельник становится нерабочим. Кроме того, выходные, приуроченные к Дню России, «захватят» также субботу и воскресенье — 10 и 11 июня. Таким образом, жители Тюмени, как и все остальные россияне, будут отдыхать три дня — в субботу, воскресенье и понедельник.