Синоптики ожидают усиление ветра в Тюмени. Возможны порывы до 14 м/с

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
По данным Гисметео, в областную столицу придёт похолодание. Северный ветер принесёт пасмурную погоду, его скорость составит 4-9 метров в секунду. В этот четверг ожидается до 10 м/с, а 11 июня возможны порывы до 14 м/с. Температура воздуха днём составит +18 + 21 градус. Ранее тюменские синоптики прогнозировали до + 24.
«Наш город» сообщал, что на этой неделе в город придут дожди. 8 июня ожидалась гроза, но сейчас прогноз поменялся, в это день осадков не будет. В Тюмени вновь потеплеет ближе к 14 июня, днём обещают до + 26 градусов. Жары в областной столице пока не ожидается.