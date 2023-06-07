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Синоптики ожидают усиление ветра в Тюмени. Возможны порывы до 14 м/с

7 июня 2023, 12:55
Фото: 1MI

В Тюмени ожидается сильный северный ветер

До конца недели жителей Тюмени ждёт ветреная погода. Возможны порывы до 14 м/с.

По данным Гисметео, в областную столицу придёт похолодание. Северный ветер принесёт пасмурную погоду, его скорость составит 4-9 метров в секунду. В этот четверг ожидается до 10 м/с, а 11 июня возможны порывы до 14 м/с. Температура воздуха днём составит +18 + 21 градус. Ранее тюменские синоптики прогнозировали до + 24.

«Наш город» сообщал, что на этой неделе в город придут дожди. 8 июня ожидалась гроза, но сейчас прогноз поменялся, в это день осадков не будет. В Тюмени вновь потеплеет ближе к 14 июня, днём обещают до + 26 градусов. Жары в областной столице пока не ожидается.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода#Сильный ветер#Александр Мязин
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