Синоптики ожидают усиление ветра в Тюмени. Возможны порывы до 14 м/с

«Наш город» сообщал, что на этой неделе в город придут дожди. 8 июня ожидалась гроза, но сейчас прогноз поменялся, в это день осадков не будет. В Тюмени вновь потеплеет ближе к 14 июня, днём обещают до + 26 градусов. Жары в областной столице пока не ожидается.