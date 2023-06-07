Силовики ЯНАО начали расследовать загадочную смерть мужчины

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Тосэ Ядне умер при неустановленных обстоятельствах в феврале 2021 года в селе Антипаюта. Силовики отказывались проводить оперативно-розыскные мероприятия даже после ходатайства дочери погибшего, которая уверена, что признаки уголовного преступления в случившемся — очевидны.
После нашей публикации, по сообщению юриста Алексея Григорьева, на место приехали работники уголовного розыска и полиграфологи.
«Прокуратура начала работать, сейчас опрашивают людей, о чем мы просили в ходатайстве», — рассказал юрист.
Напомним, Тосэ Ядне нашли на дороге с переломанными ребрами, но экспертиза показала, что смерть наступила в результате переохлаждения, а потому силовики изначально вовсе не хотели заводить уголовное дело.
Ранее «Наш город» рассказывал о тюменце, который погиб в отделении реанимации из-за ошибки врачей, которые лишь за два дня до смерти узнали, что изначально диагноз был поставлен неверно.