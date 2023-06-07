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Силовики ЯНАО начали расследовать загадочную смерть мужчины

7 июня 2023, 06:23
Фото: 1MI
Силовики ЯНАО расследуют загадочную смерть мужчины

Силовики ЯНАО расследуют загадочную смерть мужчины

После нашей публикации о деле Тосэ Ядне, силовики начали проводить расследование и опрашивать свидетелей.
Сюжет
ЯНАО

Тосэ Ядне умер при неустановленных обстоятельствах в феврале 2021 года в селе Антипаюта. Силовики отказывались проводить оперативно-розыскные мероприятия даже после ходатайства дочери погибшего, которая уверена, что признаки уголовного преступления в случившемся — очевидны.

После нашей публикации, по сообщению юриста Алексея Григорьева, на место приехали работники уголовного розыска и полиграфологи.

«Прокуратура начала работать, сейчас опрашивают людей, о чем мы просили в ходатайстве», — рассказал юрист.

Напомним, Тосэ Ядне нашли на дороге с переломанными ребрами, но экспертиза показала, что смерть наступила в результате переохлаждения, а потому силовики изначально вовсе не хотели заводить уголовное дело.

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Ранее «Наш город» рассказывал о тюменце, который погиб в отделении реанимации из-за ошибки врачей, которые лишь за два дня до смерти узнали, что изначально диагноз был поставлен неверно.

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#Алиса Вернер#Смерть#Расследование#Уголовное дело#ЯНАО#Общество#Происшествия#Дела судебные#Тюмень#Тюменская область
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