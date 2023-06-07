Школу №95 достраивают в Тюмени, тут будут учиться тысячи детей. Фото

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Всего в ней построено шесть блоков, что не свойственно учебных заведениям в УрФО. Часть стен школы выполнена из стекла. На переменах ребята могут воспользоваться зонами отдыха, запланирован коворкинг. В одну смену здесь могут учиться до 1,5 тысяч детей.
Сейчас в большинстве зданий идут отделочные работы, обустраивается площадка около школы, сообщает телеканал «Тюменское время».
Ранее «Наш город» сообщил, что 5 июня строители приступили к сносу школы №2 по улице Красных зорь в Тюмени.