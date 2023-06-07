Школу №95 достраивают в Тюмени, тут будут учиться тысячи детей. Фото

Всего в ней построено шесть блоков, что не свойственно учебных заведениям в УрФО. Часть стен школы выполнена из стекла. На переменах ребята могут воспользоваться зонами отдыха, запланирован коворкинг. В одну смену здесь могут учиться до 1,5 тысяч детей.