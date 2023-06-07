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Школу №95 достраивают в Тюмени, тут будут учиться тысячи детей. Фото

7 июня 2023, 12:38
Фото: Скрин телеканал "Тюменское время"

В Тюмени достраивают школу №95. Фото

Тюменские строители достраивают школу №95. Её обещают сдать в эксплуатацию уже этим летом в Плеханова.

Всего в ней построено шесть блоков, что не свойственно учебных заведениям в УрФО. Часть стен школы выполнена из стекла. На переменах ребята могут воспользоваться зонами отдыха, запланирован коворкинг. В одну смену здесь могут учиться до 1,5 тысяч детей.

Сейчас в большинстве зданий идут отделочные работы, обустраивается площадка около школы, сообщает телеканал «Тюменское время».

Ранее «Наш город» сообщил, что 5 июня строители приступили к сносу школы №2 по улице Красных зорь в Тюмени.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Школы#Работа#Александр Мязин
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