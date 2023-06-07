«Росводоканал Тюмень» повысит качество и надежность водоснабжения в селе Упорово

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
За год предстоит построить и ввести в эксплуатацию новую станцию водоподготовки производительностью 600 кубических метров воды в сутки. Это позволит увеличить существующую мощность сооружений вдвое — до 1200 кубометров.
«На станции будет установлено современное оборудование водоочистки. При выборе технологических решений мы ориентировались на флагманские отечественные разработки. Сопоставляли качество и доступность оборудования. Правительством поставлены сжатые сроки, и мы не можем отклониться от установленного плана», — подчеркнула генеральный директор «Росводоканал „Тюмень“ Ольга Сарбаева.
Рядом с водоочистными сооружениями строится дополнительный резервуар чистой воды объемом 400 кубических метров. Для того, чтобы давление в поселковой системе водоснабжения было стабильно, и жители бесперебойно получали качественный ресурс, тюменский водоканал построит водонасосную станцию.
«Имеющаяся водоочистная станция способна подавать всего 600 кубометров в сутки. Этого объема недостаточно, особенно в жаркие дни, когда увеличился водоразбор и давление в системе водоснабжения снизилось. Мы даже были вынуждены обратиться к жителям с просьбой не использовать воду из централизованной системы для полива приусадебных участков. Проблема может решится уже в следующем году, когда достроят новую водоочистную станцию», — прокомментировал директор предприятия «Районное коммунальное хозяйство- 2» села Упорово Андрей Бондаренко.
Вода, очищенная на новых водоочистных сооружениях, поступит в дома жителей Упорово по новым трубам. В рамках реализации проекта «Росводоканал Тюмень» построит в селе водопровод из прочных полимерных материалов, протяженностью более 31 километра.
Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тюмени и Тюменском районе; ежегодно подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 545 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 20,3 тысяч км водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек.
Росводоканал — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. C 2007 года предприятия группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 209,097 млрд рублей. Росводоканал следует международным принципам ESG. С 2010 по 2022 гг. на природоохранную деятельность направлено более 4,958 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России.